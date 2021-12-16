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飛友怒比利時少女竟飛進限航區 民航局強調無違規

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
比利時19歲少女飛行員羅瑟福德（Zara Rutherford）今年8月18日從比利時展開她「獨駕」超輕型飛機環遊世界的計畫，14日從南韓飛抵台灣，預計這趟旅行要飛越5萬1000公里，停留52國。本報資料照片
比利時19歲少女飛行員羅瑟福德（Zara Rutherford）今年8月18日從比利時展開她「獨駕」超輕型飛機環遊世界的計畫，14日從南韓飛抵台灣，預計這趟旅行要飛越5萬1000公里，停留52國。本報資料照片

比利時19歲少女飛行員羅瑟福德（Zara Rutherford）8月18日從比利時出發，展開長達5萬1000公里的環球飛行壯舉，預計飛越五大洲52國，挑戰成為獨駕飛機環球飛行的最年輕女性。14日下午飛抵台北松山機場，受到熱烈歡迎。不過也發生意外「插曲」，遭飛友質疑飛進限航區。交通部民航局說，並未違規。

昨天就有飛友在臉書社團「爆料公社」發文質疑（現已刪文），是不是「外國的月亮比較圓」，更批民航局在一般民眾上課時，常拿出法令來恐嚇，甚至說「台灣的輕航機在可預見的未來，都沒有辦法飛進正式機場」，如今「這些話講沒多久，馬上有外國的飛友飛進來打臉」。該飛友還調閱比利時少女的飛行路徑圖，發現有掠過台北101大樓，甚至到台中市區上空，也經過清泉崗空軍基地等限航區。

對此，民航局今天說，該架飛機為普通航空器，並非一般玩家誤認的超輕型載具。兩者有三大差異，包含起落架可收、超輕載具不可收；螺旋槳可變、超輕固定；速度超過時速220公里、超輕未超過。

民航局也說，該航空器採目視飛行，過程與航管保持聯絡，並未違規。

民航局 比利時 松山機場

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