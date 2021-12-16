空汙來了！ 中南部今32站亮橘燈 有3測站出現「紅害」

今中南部空品不佳，環保署統計，今天下午1時全台有32個空品測站「亮橘燈」，集中在台中至屏東地區，另有3測站出現「紅害」，分別是雲林崙背、台南學甲及麻豆。

環保署表示，今天環境風場為偏東風，西半部風速弱，汙染物易累積，且午後受光化作用影響，臭氧易上升。

17日鋒面通過及東北季風增強，竹苗以北位於迎風面，擴散條件較好，中南部位於下風處，稍易累積汙染物；雲嘉南沿海地區午後因風速增強，易有揚塵現象影響空氣品質。宜蘭及花東空品區為「良好」等級，北部、竹苗空品區為「普通」等級，中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

18日東北季風或大陸冷氣團影響，竹苗以北位於迎風面擴散條件佳，中南部位於下風處，稍易累積汙染物。竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級。