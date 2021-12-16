快訊

直播／本土增1例！北市8旬婦人Ct值39 另有11境外確診

國賠勝訴 殉職飛官父：失事原因不能推給找不到屍體的人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南空氣品質亮紅燈 急採對策降低汙染

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市今天空氣品質不佳，環保局加強高汙染車輛管制與稽查。圖／南市環保局提供
台南市今天空氣品質不佳，環保局加強高汙染車輛管制與稽查。圖／南市環保局提供

今日受東風吹拂，西半部風速微弱，加上逆溫及濃霧影響，水平、垂直擴散條件皆差，台南空氣品質不佳，清晨新營測站達紅色警示，10點後雖轉為橙色，但麻豆、善化測站亮紅色警示，汙染向南移動。下午1點多仍是紅色，環保局表示，午後弱海風進入西半部陸地，空氣品質可改善。

市長黃偉哲指出，今天這波西半部境內汙染預計下午才會逐漸解除警報，在此期間，提醒市民朋友盡量避免從事戶外劇烈運動，如外出建議配戴口罩，加強自我防護。

環保局謝世傑表示，近日東風吹拂，西半部因中央山脈屏障，地面風速相當微弱，夜間到清晨僅微弱陸風導引汙染物移動，且東北風導引中部汙染物南下，並滯留台南市區，加上天氣回暖，清晨西半部有局部霧發生；整體水平及垂直擴散條件較差，下午起弱海風進入西半部陸地，空氣品質雖可稍微改善，惟海風風速仍偏弱，AQI仍為普通至橘色提醒。

為了改善空氣品質，南市環保局今天清晨5點出動洗街車於新營、後壁、柳營、鹽水、新市、善化、安南、南區32個路段，執行洗街217.2公里。

環保局也在上午7點啟動應變作業，包含通知57家排放量較大的工廠、1處工業區提升空污防制設備效率，並前往仁德、安南、佳里、下營、六甲等工業區，針對13家工廠執行查核；在大型營建工地部分，通知72處營建工地提高灑水頻率並加強道路洗街等措施，加強汙染源稽查，另前往溪北地區農廢露天燃燒好發區執行UAV空拍。

高汙染車輛管制方面，於新市及中西區附近高汙染車輛出沒地點及熱區執行柴油車及機車的路邊攔檢作業，只要未通過檢測，立即開罰。

環保局提醒，17日新一波境外汙染隨冷氣團南下，風速增強導致揚塵，且冷氣團挾帶境外汙染，AQI仍易達到橘色提醒，至晚間可望結束，強勁的北風使擴散條件變好，空氣品質將在18日逐漸好轉。

空氣品質 冷氣團 台南

延伸閱讀

中南部擴散條件差 台中測站空品亮橘燈

台南空氣品質不佳 市府啟動應變措施

南部清晨霧茫茫！空品不佳 新營亮紅色警示

注意1218公投日 中市設671處定時定點收運垃圾

相關新聞

飛友怒比利時少女竟飛進限航區 民航局強調無違規

比利時19歲少女飛行員羅瑟福德（Zara Rutherford）8月18日從比利時出發，展開長達5萬1000公里的環球飛...

空汙來了！ 中南部今32站亮橘燈 有3測站出現「紅害」

今中南部空品不佳，環保署統計，今天下午1時全台有32個空品測站「亮橘燈」，集中在台中至屏東地區，另有3測站出現「紅害」，...

雷伊快速轉強颱！颱風眼開了 全台有雨時間曝

今年第22號颱風雷伊，已於今天上午8時增強為強烈颱風。中央氣象局說，雷伊颱風眼已經開了，代表快速增強、颱風本身威力很大，...

中國禁止「挖礦」 虛擬貨幣英文字一次掌握

虛擬貨幣近年來掀起投資熱潮，不僅許多投資客希望趁著風潮大賺一筆，就連馬斯克都看準商機，曾同意用比特幣作為購車款項。趕快來認識虛擬貨幣重點單字，在多益測驗中也用得到！

迎接2022跨年！北捷將連續營運42小時 最快2分鐘1班

台北市政府12月31日將在北市府前廣場舉辦跨年晚會活動，台北捷運循例自12月31日早上6時起至明年1月1日晚上12時連續...

霞喀羅古道假日湧賞楓人潮 居民呼籲別開車硬擠上山

連通新竹縣五峰鄉與尖石鄉的霞喀羅國家步道，近期因為沿線楓葉逐漸轉紅，湧入了不少登山健行客前往賞楓，卻也帶來嚴重的交通問題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。