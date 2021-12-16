台南空氣品質亮紅燈 急採對策降低汙染

今日受東風吹拂，西半部風速微弱，加上逆溫及濃霧影響，水平、垂直擴散條件皆差，台南空氣品質不佳，清晨新營測站達紅色警示，10點後雖轉為橙色，但麻豆、善化測站亮紅色警示，汙染向南移動。下午1點多仍是紅色，環保局表示，午後弱海風進入西半部陸地，空氣品質可改善。

市長黃偉哲指出，今天這波西半部境內汙染預計下午才會逐漸解除警報，在此期間，提醒市民朋友盡量避免從事戶外劇烈運動，如外出建議配戴口罩，加強自我防護。

環保局謝世傑表示，近日東風吹拂，西半部因中央山脈屏障，地面風速相當微弱，夜間到清晨僅微弱陸風導引汙染物移動，且東北風導引中部汙染物南下，並滯留台南市區，加上天氣回暖，清晨西半部有局部霧發生；整體水平及垂直擴散條件較差，下午起弱海風進入西半部陸地，空氣品質雖可稍微改善，惟海風風速仍偏弱，AQI仍為普通至橘色提醒。

為了改善空氣品質，南市環保局今天清晨5點出動洗街車於新營、後壁、柳營、鹽水、新市、善化、安南、南區32個路段，執行洗街217.2公里。

環保局也在上午7點啟動應變作業，包含通知57家排放量較大的工廠、1處工業區提升空污防制設備效率，並前往仁德、安南、佳里、下營、六甲等工業區，針對13家工廠執行查核；在大型營建工地部分，通知72處營建工地提高灑水頻率並加強道路洗街等措施，加強汙染源稽查，另前往溪北地區農廢露天燃燒好發區執行UAV空拍。

高汙染車輛管制方面，於新市及中西區附近高汙染車輛出沒地點及熱區執行柴油車及機車的路邊攔檢作業，只要未通過檢測，立即開罰。

環保局提醒，17日新一波境外汙染隨冷氣團南下，風速增強導致揚塵，且冷氣團挾帶境外汙染，AQI仍易達到橘色提醒，至晚間可望結束，強勁的北風使擴散條件變好，空氣品質將在18日逐漸好轉。