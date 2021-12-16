快訊

直播／本土增1例！北市8旬婦人Ct值39 另有11境外確診

國賠勝訴 殉職飛官父：失事原因不能推給找不到屍體的人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

青少年BNT疫苗第2劑開打 台大醫院前進4校做心電圖

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
台大醫院為四所北市高中在BNT疫苗第二劑接種前後做心電圖。台大醫院小兒心臟科教授邱舜南（左二）、心血管中心教授陳益祥（右二）、小兒心臟科教授王主科（右一）。圖／台大醫院提供
台大醫院為四所北市高中在BNT疫苗第二劑接種前後做心電圖。台大醫院小兒心臟科教授邱舜南（左二）、心血管中心教授陳益祥（右二）、小兒心臟科教授王主科（右一）。圖／台大醫院提供

台北、台中、宜蘭三縣市今天打頭陣開打青少年BNT疫苗第二劑，第二劑接種後發生心肌炎機率明顯高第一劑。為及早篩檢偵測心肌炎，台大醫院與心臟病兒童基金會合作，40名台大醫院醫療人員做志工，主動走進四所北市高中（建國高中、成功高中、大安高工、南港高工），為高中生做心電圖。預計將在第二劑接種前、接種後第二天各測一次，進行前後比對，估計將服務6000名高中學子，達成早期轉診及治療之目的。

台大醫院小兒心臟科教授邱舜南表示，心肌炎的診斷，最準是抽血驗心肌酵素，但操作上比較麻煩，也有檢體保存問題。因此，一般在門診也會用心電圖，診斷率也有八成以上。這次在校園施作，會以隔板維護學生隱私，學生坐著讓醫檢師或護理師在上半身正確位置貼上10個電極貼片，儀器先將心電圖記錄下來，事後再經由人工智慧及小兒心臟專科醫師判讀，四小時內就有結果。

邱舜南表示，這次是服務性質，也有撰寫研究計畫並且通過倫理委員會審核，學生檢查前會簽同意書，所搜集的資料之後也會進行研究用途。台大醫院出動護理師、醫檢師、醫師共40人，今天已從建國中學開始進行，之後將緊鑼密鼓服務成功高中、大安高工、南港高工，預計總共會服務大約6000名學生。

邱舜南表示，目前觀察到，接種後心肌炎副作用常發生在第二天到第六天，如果出現胸悶胸痛，就要趕快就醫檢查。台大醫院希望在心肌炎好發時間提供具可近性的服務，讓學生不需要去門診，就可以有所警覺、儘速就醫，也希望這項服務能夠提高學生的接種意願，進而提升整體社會疫苗覆蓋率。

台大醫院院方表示，在美國及以色列的研究，施打第二劑BNT疫苗在高中男性發生率為百萬分之69至150。心肌心包膜炎可能會造成嚴重症狀甚至有致命性，但是若能早期診斷早期治療，大部分心肌心包膜炎病患可順利出院。根據國外研究，BNT疫苗只打一劑，對於變種病毒防護力小於五成，若能完整接種兩劑疫苗，可將保護力提高至八到九成。

台大醫院為四所北市高中在BNT疫苗第二劑接種前後做心電圖。台大醫院小兒心臟科教授邱舜南（左）和北市市長柯文哲（右）視察。圖／台大醫院提供
台大醫院為四所北市高中在BNT疫苗第二劑接種前後做心電圖。台大醫院小兒心臟科教授邱舜南（左）和北市市長柯文哲（右）視察。圖／台大醫院提供

台大醫院 疫苗 BNT

延伸閱讀

繼BNT疫苗後 日本批准莫德納作為第3劑疫苗

Omicron大減2劑莫德納防護力 佛奇：加強針仍有效

為了形成「防疫網」接種而死 人權協會:政府要擴大補助

柯文哲：防疫旅館危險 員工造冊打第3劑疫苗

相關新聞

飛友怒比利時少女竟飛進限航區 民航局強調無違規

比利時19歲少女飛行員羅瑟福德（Zara Rutherford）8月18日從比利時出發，展開長達5萬1000公里的環球飛...

空汙來了！ 中南部今32站亮橘燈 有3測站出現「紅害」

今中南部空品不佳，環保署統計，今天下午1時全台有32個空品測站「亮橘燈」，集中在台中至屏東地區，另有3測站出現「紅害」，...

雷伊快速轉強颱！颱風眼開了 全台有雨時間曝

今年第22號颱風雷伊，已於今天上午8時增強為強烈颱風。中央氣象局說，雷伊颱風眼已經開了，代表快速增強、颱風本身威力很大，...

中國禁止「挖礦」 虛擬貨幣英文字一次掌握

虛擬貨幣近年來掀起投資熱潮，不僅許多投資客希望趁著風潮大賺一筆，就連馬斯克都看準商機，曾同意用比特幣作為購車款項。趕快來認識虛擬貨幣重點單字，在多益測驗中也用得到！

迎接2022跨年！北捷將連續營運42小時 最快2分鐘1班

台北市政府12月31日將在北市府前廣場舉辦跨年晚會活動，台北捷運循例自12月31日早上6時起至明年1月1日晚上12時連續...

霞喀羅古道假日湧賞楓人潮 居民呼籲別開車硬擠上山

連通新竹縣五峰鄉與尖石鄉的霞喀羅國家步道，近期因為沿線楓葉逐漸轉紅，湧入了不少登山健行客前往賞楓，卻也帶來嚴重的交通問題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。