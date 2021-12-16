青少年BNT疫苗第2劑開打 台大醫院前進4校做心電圖

台北、台中、宜蘭三縣市今天打頭陣開打青少年BNT疫苗第二劑，第二劑接種後發生心肌炎機率明顯高第一劑。為及早篩檢偵測心肌炎，台大醫院與心臟病兒童基金會合作，40名台大醫院醫療人員做志工，主動走進四所北市高中（建國高中、成功高中、大安高工、南港高工），為高中生做心電圖。預計將在第二劑接種前、接種後第二天各測一次，進行前後比對，估計將服務6000名高中學子，達成早期轉診及治療之目的。

台大醫院小兒心臟科教授邱舜南表示，心肌炎的診斷，最準是抽血驗心肌酵素，但操作上比較麻煩，也有檢體保存問題。因此，一般在門診也會用心電圖，診斷率也有八成以上。這次在校園施作，會以隔板維護學生隱私，學生坐著讓醫檢師或護理師在上半身正確位置貼上10個電極貼片，儀器先將心電圖記錄下來，事後再經由人工智慧及小兒心臟專科醫師判讀，四小時內就有結果。

邱舜南表示，這次是服務性質，也有撰寫研究計畫並且通過倫理委員會審核，學生檢查前會簽同意書，所搜集的資料之後也會進行研究用途。台大醫院出動護理師、醫檢師、醫師共40人，今天已從建國中學開始進行，之後將緊鑼密鼓服務成功高中、大安高工、南港高工，預計總共會服務大約6000名學生。

邱舜南表示，目前觀察到，接種後心肌炎副作用常發生在第二天到第六天，如果出現胸悶胸痛，就要趕快就醫檢查。台大醫院希望在心肌炎好發時間提供具可近性的服務，讓學生不需要去門診，就可以有所警覺、儘速就醫，也希望這項服務能夠提高學生的接種意願，進而提升整體社會疫苗覆蓋率。