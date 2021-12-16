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udn與你歡慶聖誕 參加APP活動就有機會吃西堤

聯合新聞網 / 綜合報導
只要下載udn News APP並參加「聖誕歡樂送」活動，即可獲得抽獎資格。圖片來源／聯合新聞網
只要下載udn News APP並參加「聖誕歡樂送」活動，即可獲得抽獎資格。圖片來源／聯合新聞網

2021年即將進入尾聲，除了跨年活動，12月最讓人期待就是聖誕節了！不僅可以和家人、朋友歡聚同樂，聖誕禮物更是不能遺漏的祝福。今年聯合新聞網也推出「聖誕歡樂送」同樂活動，即日起至12月25日，只要下載udn News APP並至活動頁面登入會員，即有機會獲得西堤牛排餐券、威秀電影票、7-11商品卡等多樣好禮！

聖誕節，又稱耶穌聖誕節，是一個基督教的宗教節慶；如今已改為一個充滿歡樂的國際節慶日。不管是街道、百貨及餐廳都佈滿各式各樣聖誕裝飾，台灣去年因為疫情，許多地方慶祝活動都被禁止。今年為了歡慶疫情趨緩，聯合新聞網特別準備了多項聖誕禮物要回饋給廣大讀者們，感謝大家的支持，並為今年畫下美好的句點。

即日起至12/25日止，只要下載udn News APP並參加「聖誕歡樂送」活動，即可獲得抽獎資格。活動結束後將統一抽出幸運得獎者，送出大獎西堤牛排餐券與威秀電影票、7-11商品卡等多項好禮，陪伴您度過溫馨的聖誕節，趕緊把握機會參加活動，免費帶走聖誕禮物吧！

活動步驟
1.下載udn News APP
2.開啟並點選左上角三條線側欄至「udn聖誕歡樂送」活動頁面
3.登入會員，參加活動

開啟並點選左上角三條線側欄至「udn聖誕歡樂送」活動頁面。圖片來源／udn News APP
開啟並點選左上角三條線側欄至「udn聖誕歡樂送」活動頁面。圖片來源／udn News APP

聖誕節

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