阿里山林鐵周年慶 首移師竹崎車站 名片式車票限量蒐藏

慶祝林鐵通車109年，阿里山林業鐵路及文化資產管理處將於12月24日辦週年慶，首將主場移至竹崎車站，特別開行國寶級蒸汽火車SL-25「崎．有囍事」主題列車，讓遊客近距離欣賞車站獨特蒂芬妮色浪漫，結合美學及空間設計，深入體驗百年林業文化資產場域。

建於1954年的竹崎車站，為典型日式木造車站，以阿里山檜木構架，室內使用臺灣傳統建築工法「編竹夾泥牆」，但隨時間演進，車站本體地基沉陷，屋架受蟲蛀損壞嚴重，經過林鐵及文資處全面檢視，以原材料工法整修，現已回復如新。

林鐵及文資處長黃妙修說，竹崎車站是林業鐵路登山起點，更是早期竹崎進入嘉義重要門戶，整修後於加煤台原址重設觀景平台，單側留設平台可放置煤炭，是觀賞三角線車頭調度作業的最佳視角。

林鐵及文資處補充，竹崎車站內林鐵火車專屬的地磅站供載貨列車使用，活動當日將開放遊客體驗秤重，站區內配合2021構竹林鐵新銳展，將「共生」、「竹軒．天井」等竹藝品融入竹崎車站，為車站老靈魂注入新思維。

林鐵及文資處「3年5票」名片式車票藏票計畫，今年第二部曲呼應竹崎車站啟用，以「雲海青」為底紋印製，票面從海拔127公尺竹崎推進至997公尺的交力坪車站，凡參加「崎．有囍事」主題列車，就能獲得1張，並提前珍藏原12月25日限量開賣的通車109週年紀念車票。

「崎．有囍事」主題列車，百年蒸汽火車SL-25將自北門起駛，帶遊客至竹崎車站，林鐵及文資處加碼繞行三角線調頭轉向，現場阿里山青年大使將和民眾互動，參加民眾集滿3個章可換取限量紀念品。