疫情阻礙！台北國際食品展下周登場 農委會推線上下單

台北國際食品展12月22日至25日在南港展覽二館展開，今年受限疫情，農委會預估現場人潮將不如以往，但希望透過線上視訊方式媒合，吸引國內外買主下單採購。

農委會今舉辦「2021年台北國際食品展覽會台灣館」展前記者會。農委會副主委陳駿季表示，因為疫情關係，原本今年6月要舉辦的台北國際食品展，延期到年底，但也無法像往年一樣，邀請非常多國外食品廠商來台灣，但他們在台灣都有一些代理商，因此會在食品展台灣館展出。

他表示，展區裡除了有生鮮食材以外，包括農糧、漁產、畜產部分的生鮮產品外，因為疫情關係，消費習慣改變，很多上班族回去沒什麼時間，所以用調理食品的方式，提供給的消費者，能夠很快上桌享用。

陳駿季說，有很多伴手禮，因為過年快到了，也希望伴手禮能提供給國內外的消費者，送禮自用兩相宜；此外，配合線上媒合平台，期待有更好商機。