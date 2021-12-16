迎接2022跨年！北捷將連續營運42小時 最快2分鐘1班

台北市政府12月31日將在北市府前廣場舉辦跨年晚會活動，台北捷運循例自12月31日早上6時起至明年1月1日晚上12時連續42小時營運不收班，但小碧潭站及新北投站除外，並縮短班距，板南線最短2分鐘一班。

北捷提醒民眾，31日為補假日，因應跨年活動實施人潮管制，下午3時起不開放自行車及大型寵物車搭乘；另貓空纜車再次推出跨年煙火車廂，同時延長營運時間。

北捷表示，跨年當天民眾搭車前可透過「台北捷運Go」APP掌握列車動態，提前至較不壅擠車廂候車，進站後再使用「車廂擁擠度即時告知功能」，避開人潮較多車廂。人潮狀態，分為舒適（綠色）、普通（黃色）、略多（橘色）及人多（紅色）4個等級。

鄰近跨年活動現場的「市政府站」及「台北101／世貿站」則視車站人潮狀況，適時採部分列車過站不停措施，屆時將請民眾提前至國父紀念館站、信義安和站下車，步行至會場；考量跨年人潮管制，31日當天下午3時起不開放自行車及大型寵物車搭乘。

配合市府周邊道路分階段管制措施，台北101／世貿站4號出口將於晚間10時起封閉、市政府站2號出口與轉運站鐵門將於晚間9時30分封閉、市府轉運站地下連通道於晚間10時封閉、市政府站3號出口與微風信義連通道於晚間10時封閉；跨年管制區內的YouBike租借站也暫停租借。

跨年當天可選擇板南線或淡水信義線到達會場，散場時，建議往板橋、新莊、蘆洲地區民眾盡量由「國父紀念站」搭車；往內湖、南港地區民眾由「永春站」進站；往淡水、中永和地區民眾，可搭乘「信義安和站」、「象山站」；往新店地區民眾由「南京三民站」搭車，藉此避開市政府站、台北101／世貿站候車人潮。

當天也將持續實施「博愛優先通道」及電梯管制措施，博愛優先通道設置地點為市政府站、國父紀念館站外、台北101／世貿站及象山站，提供身障者、孕婦、年長者攜帶幼童或其他行動不便者優先通行，一般民眾則配合車站人員引導，改搭電扶梯或走樓梯。

北捷表示，為加強疏運跨年活動人潮，主要路線板南線及淡水信義線，當天自晚間7時起以「最密班距」行駛，板南線最短班距為2至3分鐘，淡水信義線3分鐘，此外，淡水信義線晚間7時起均延駛至象山站，其他路線也將視人潮狀況彈性調整班距。

跨年當天捷運路線班距，晚間7時至隔天清晨2時，板南線平均班距2至3分鐘；淡水信義線平均3分鐘（重疊區間北投-象山約3分鐘）；松山新店線平均6至8分鐘（重疊區間松山-台電大樓平均5至7分鐘）；中和新蘆線平均9至10分鐘（重疊區間大橋頭-南勢角約4至5分鐘）；文湖線約2分30秒至3分30秒；環狀線平均約9分鐘。

元月1日清晨2時至6時，板南線平均班距12分鐘；淡水信義線12分鐘；松山新店線平均8至12分鐘；中和新蘆線平均約9至12分鐘（重疊區間大橋頭-南勢角4至6分鐘）；文湖線8至12分鐘；環狀線12至15分鐘。

跨年活動當天北捷也會加派人員，包含運務、維修、清潔、保全、志工及捷警等共投入2800人，其中市政府站、台北101／世貿站、國父紀念館站、象山站、信義安和站、忠孝敦化站等6個重點管制車站，將加派約420名服務人員派駐，部分宣導標誌加註東南亞4國語言，並加派印尼、越南及菲律賓籍志工提供協助。

另配合跨年活動，貓纜今年再度推出「2022貓纜煙火之眼」跨年車廂，即日起至19日止採抽籤方式，至台北捷運臉書粉絲專頁」活動貼文下方留言「#我要搭貓纜看煙火」，即可參加抽獎。

因應跨年活動，貓纜也延長營運時間，清晨2時發出末班車，視人潮情況至疏運完畢，當天10時後貓空站及纜車動物園站採合併排隊搭乘，不分一般車廂及水晶車廂。

北捷呼籲，搭乘捷運跨年的旅客，仍須遵守防疫政策，進入車站及搭車均須全程戴口罩。因應跨年搭乘人潮，列車車廂及民眾頻繁接觸設備，如自動售票機、加值機、ATM螢幕及按鈕、廁所馬桶座墊及門把、詢問處窗口桌面、電扶梯扶手帶及電梯按鈕等，加強消毒頻率。