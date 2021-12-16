聽新聞
test
0:00 / 0:00
中南部擴散條件差 台中測站空品亮橘燈
台灣今日環境風場偏東風、明天受境外污染影響，中南部地區空品今明兩日有轉差疑慮，台中市今日中午16個空品測站有10處亮橘燈，天空一片灰濛濛。台中市環保局提醒民眾留意空品變化，做好防護措施。
環保局表示，今日受東風影響，西半部風速明顯減弱，擴散條件轉差，且中午暖熱高溫、於光化作用下，臭氧易上升，另氣象局預報清晨亦有局部霧或低雲影響能見度，空品達橘色提醒；明日冷氣團來襲，並且挾帶境外污染，空品有達「橘色提醒」等級之虞，指標污染物為PM2.5。
環保局說明，因應此次空品變化，市府已針對大型工廠、加油站及高污染車輛加強查核，也會持續關注空品變化情形，適時擴大啟動相對應的應變措施；另提醒市民朋友加油時不強迫多加油，並多以步行、搭乘大眾運輸交通工具及共乘，減少車輛尾氣排放，減緩空品惡化。
環保局提醒，空品易受地形及氣候影響，有較大不確定性，提醒敏感族群民眾或老人、小孩等抵抗力較弱者，減少或避免戶外長時間、劇烈活動，必要時應戴上口罩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言