中南部擴散條件差 台中測站空品亮橘燈

台灣今日環境風場偏東風、明天受境外污染影響，中南部地區空品今明兩日有轉差疑慮，台中市今日中午16個空品測站有10處亮橘燈，天空一片灰濛濛。台中市環保局提醒民眾留意空品變化，做好防護措施。

環保局表示，今日受東風影響，西半部風速明顯減弱，擴散條件轉差，且中午暖熱高溫、於光化作用下，臭氧易上升，另氣象局預報清晨亦有局部霧或低雲影響能見度，空品達橘色提醒；明日冷氣團來襲，並且挾帶境外污染，空品有達「橘色提醒」等級之虞，指標污染物為PM2.5。

環保局說明，因應此次空品變化，市府已針對大型工廠、加油站及高污染車輛加強查核，也會持續關注空品變化情形，適時擴大啟動相對應的應變措施；另提醒市民朋友加油時不強迫多加油，並多以步行、搭乘大眾運輸交通工具及共乘，減少車輛尾氣排放，減緩空品惡化。

環保局提醒，空品易受地形及氣候影響，有較大不確定性，提醒敏感族群民眾或老人、小孩等抵抗力較弱者，減少或避免戶外長時間、劇烈活動，必要時應戴上口罩。