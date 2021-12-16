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紐西蘭何時恢復我荔枝外銷？農委會：樂觀以待

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
荔枝示意圖，非驗出東方果實蠅的荔枝。本報資料照片
荔枝示意圖，非驗出東方果實蠅的荔枝。本報資料照片

因為今年6月間，我國銷往紐西蘭的荔枝被發現東方果實蠅幼蟲，至今半年，尚未恢復輸銷，農委會今天表示，目前正與紐西蘭洽談中，對未來恢復我荔枝銷往紐西蘭很快會有好消息，樂觀以待。

今年6月18日我國一批運台灣芒果和荔枝運抵紐西蘭，其中，荔枝被發現有東方果實蠅幼蟲，雖然芒果並沒發現有害生物，但紐西蘭當下下令，禁止台灣的芒果、荔枝禁止輸往紐西蘭。

經我方與紐西蘭進行科學技術性討論，農委會12月14日宣布，下周可望先恢復我國原本就合格的芒果輸紐，同時也同意我國罐頭肉品銷紐；但真正出現東方果實蠅被卡關的荔枝，雙方仍洽談中。

農委會今舉辦「2021年台北國際食品展覽會台灣館」展前記者會。農委會副主委陳駿季表示，我國與紐西蘭，雙方對於有害生物處理有共識，因此同意了我國產品恢復銷往紐西蘭，但產品品項會有他們既定的討論時程，因此相信很快就會有好消息。

他表示，不同國家針對有害生物檢出，每個國家檢疫單位都會有一些作為，這是合理的；但相關作為，我國也根據標準，提供我們的改進措施，紐西蘭也會評估，這樣的改進措施，是不是有助於在輸出時，會減少有害生物進入，這部分已經向紐西蘭表達，雙方洽談也有良好互動；但對方有其節奏與想法，我們樂觀以待。

紐西蘭 農委會 芒果

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