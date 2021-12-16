桃捷連續22月客運月減收1億 今運量回升明破1億旅次
桃園捷運公司受到疫情影響、國境管制衝擊下，去年3月迄今22個月來，每月客運收入短收超過1億元，整體截至11月底，累計虧損高達8.86億元「down（下)到谷底」，桃捷今天上午表示，隨國內疫情緩和，祭出各項優惠方案和各種行銷活動，12月客運量恢復至日平均近5萬人次，預計明天運量將破1億旅次，帶動客運收入好轉。
桃捷董事長劉坤億表示，機捷運量將突破1億旅次，為慶祝這項里程碑，桃捷規畫「桃捷1億感謝有你」系列活動啟動，第1億名旅次幸運兒，將獲贈「乘載夢想直達美好」免費搭乘機捷1年紀念票卡1張，破億人次之後3天，旅客只要持電子票證搭乘機捷，即有機會抽中最新iPhone13手機，歡迎民眾一起來搭機捷、抽好禮。
桃捷指出，機捷營運去年起，受到疫情、國境管制衝擊，日平均運量降到5萬673人次，未料今年國內疫情嚴重雪上加霜，國境管制嚴格，機捷旅客影響更大，日平均運量不到4萬人次，運量較去年再銳減2成，造成客運收入嚴重短收。
桃捷表示，近兩年機捷客運收入嚴重短收，主要是疫情、國境管制衝擊，機場出入境客源銳減，自去年3月迄今，平均每月客運收入短收超過1億元，造成去年虧損7.38億元，今年截至11月底，累計虧損達8.86億元，在該公司撙節營運成本支出，推出各種行銷、優惠活動提升搭乘率，預計明天將突破1億次旅運，在客運量回升下，明年會更好。
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