快訊

網路溫度計調查公投聲量月增破5成 核四、反萊豬最熱

搶攻半導體業高薪！文組跨界求職正夯 4大職務最熱門

桃捷連續22月客運月減收1億 今運量回升明破1億旅次

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園捷運公司累計虧損逾8億元，如今客運量回升，預計明天運量將破1億旅次。記者曾增勳／翻攝
桃園捷運公司累計虧損逾8億元，如今客運量回升，預計明天運量將破1億旅次。記者曾增勳／翻攝

桃園捷運公司受到疫情影響、國境管制衝擊下，去年3月迄今22個月來，每月客運收入短收超過1億元，整體截至11月底，累計虧損高達8.86億元「down（下)到谷底」，桃捷今天上午表示，隨國內疫情緩和，祭出各項優惠方案和各種行銷活動，12月客運量恢復至日平均近5萬人次，預計明天運量將破1億旅次，帶動客運收入好轉。

桃捷董事長劉坤億表示，機捷運量將突破1億旅次，為慶祝這項里程碑，桃捷規畫「桃捷1億感謝有你」系列活動啟動，第1億名旅次幸運兒，將獲贈「乘載夢想直達美好」免費搭乘機捷1年紀念票卡1張，破億人次之後3天，旅客只要持電子票證搭乘機捷，即有機會抽中最新iPhone13手機，歡迎民眾一起來搭機捷、抽好禮。

桃捷指出，機捷營運去年起，受到疫情、國境管制衝擊，日平均運量降到5萬673人次，未料今年國內疫情嚴重雪上加霜，國境管制嚴格，機捷旅客影響更大，日平均運量不到4萬人次，運量較去年再銳減2成，造成客運收入嚴重短收。

桃捷表示，近兩年機捷客運收入嚴重短收，主要是疫情、國境管制衝擊，機場出入境客源銳減，自去年3月迄今，平均每月客運收入短收超過1億元，造成去年虧損7.38億元，今年截至11月底，累計虧損達8.86億元，在該公司撙節營運成本支出，推出各種行銷、優惠活動提升搭乘率，預計明天將突破1億次旅運，在客運量回升下，明年會更好。

桃園捷運公司累計虧損逾8億元，如今客運量回升，預計明天運量將破1億旅次。記者曾增勳／翻攝
桃園捷運公司累計虧損逾8億元，如今客運量回升，預計明天運量將破1億旅次。記者曾增勳／翻攝

機捷 桃捷 疫情

延伸閱讀

桃園跨年晚會在青埔 機捷不打烊拚疏運

桃首例機捷A10站土開案招商 近新北、機場新區位受矚目

誤點衝擊乘客信心？議員「提2招」救機捷

機捷號誌異常通勤族跳腳 3列車誤點4分鐘桃捷道歉

相關新聞

雷伊快速轉強颱！颱風眼開了 全台有雨時間曝

今年第22號颱風雷伊，已於今天上午8時增強為強烈颱風。中央氣象局說，雷伊颱風眼已經開了，代表快速增強、颱風本身威力很大，...

南部清晨霧茫茫！空品不佳 新營亮紅色警示

今天南部風速微弱，台南清晨有濃霧，加上輻射冷卻逆溫作用，導致混合層高度偏低，上午9時新營測站的空氣品質指標已達到紅色警示...

元旦連假高鐵再加開6班車 周六開放搶票

元旦疏運期間，旅客預購車票狀況踴躍，為加強服務返鄉、出遊旅運需求，經檢視運能調度後，台灣高鐵公司今宣布再加開六班次列車，...

低海拔楓槭樹葉轉紅 石門水庫、北橫慈湖美拍

北部地區低海拔楓、槭樹葉開始轉紅，石門水庫園區合計超過3000棵，又以槭林公園、南苑停車場數百公尺排列最美而且壯觀。南苑...

紐西蘭何時恢復我荔枝外銷？農委會：樂觀以待

因為今年6月間，我國銷往紐西蘭的荔枝被發現東方果實蠅幼蟲，至今半年，尚未恢復輸銷，農委會今天表示，目前正與紐西蘭洽談中，...

超商店員勸導口罩遭襲 消基會籲明訂未戴口罩處理指引

近期一連三起超商店員值勤時間因勸導民眾配戴口罩，發生重大傷亡案件，引起社會整體譁然。消基會今天舉行「加強超商治安維護 給...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。