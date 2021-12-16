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第7屆鐵道馬拉松明年4月登場 隱藏版隊友開外掛神助攻

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
觀旅局長蔣志薇表示，第7屆推出讓追友倍感尊榮、熱烈討論的7棒專屬毛巾，將棒次名稱如女神棒、海神棒等融入毛巾設計。記者江婉儀／攝影
觀旅局長蔣志薇表示，第7屆推出讓追友倍感尊榮、熱烈討論的7棒專屬毛巾，將棒次名稱如女神棒、海神棒等融入毛巾設計。記者江婉儀／攝影

2022第7屆新北市鐵道馬拉松接力賽將在明年4月17日登場，此次祭出創意物資、將報名隊伍數設定至1000隊的終極目標，還有11位隱藏版隊友神助攻，記者會中也以LUCKY 7為核心，抽出7隊幸運名次，獲得幸運名次的隊伍即可獲得精美獎項。

鐵道馬拉松開放報名不到一個月，目前報名隊伍已有700隊。觀旅局長蔣志薇表示，第7屆推出讓追友倍感尊榮、熱烈討論的7棒專屬毛巾，將棒次名稱如女神棒、海神棒等融入毛巾設計，每人拿到的皆是自己負責棒次的代表款。此外，更將各棒次賽道沿線最具指標的人氣景點，刻印呈現於每一棒的完賽獎牌上，讓新北鐵道沿途美景隨身帶著走。

蔣志薇說，延續第6屆大獲好評的隱藏版隊友組，此次陣容包括知名運動Youtuber－梁哲睿Jerry、三重箭歇團總教練－黃崇華、跑界小清新－吳敏、外景女鐵人－段慧琳、萬金石新科亞軍－周庭印、光頭教練－李翰暄、小旋風－鄭瑞竹、運動網紅－李詹瑩、玉兔女神－游雅君、追夢女俠－陳宇璿以及變裝組代表的貓女姐接Vita等11位隱藏版隊友神助攻，與追友一同追火車。

此次追火車馬拉松以LUCKY 7的幸運數字為核心，首創幸運星成績獎，於記者會中抽出的7隊幸運名次，直到完賽、隊伍名次全數產出後，獲得幸運名次的隊伍即可獲得AKIWEI太陽眼鏡、Compressport中空帽、GA黃金甲葉黃素果凍及在地完賽慶功宴等精美獎項，只要完賽就有中獎機會。

除了幸運星等好禮，福容大飯店今年贊助變裝組前3名獲獎隊伍Villa及海景房；與鐵道馬長期合作的日籍西武鐡道公司，雖然受到疫情影響，明年也將以實際行動，大力支持回饋鐵道馬。

今年主辦單位與注腳雙溪等在地業者合作，推出追火車客製餐點及伴手禮，希望跑友能於賽後派對品味及認識在地小農的佳餚、料理及特產。並賽前規劃2場旅跑深度體驗活動，包含在地導覽及手作課程。

新北市長侯友宜分享，自己過去都跑萬金石馬拉松，想參加鐵道馬但都因為有事情做罷。他說鐵道馬拉松是團隊合作，除了可以讓團隊、朋友關係更好，也找到共同的嗜好、回憶、話題。

鐵道馬拉松接力賽報名請至https://reurl.cc/n58dXn ，可鎖定「旅跑新北」官方臉書粉專掌握賽事第一手消息。

2022追火車馬拉松延續第6屆大獲好評的隱藏版隊友組，將有11位隱藏版隊友神助攻。記者江婉儀／攝影
2022追火車馬拉松延續第6屆大獲好評的隱藏版隊友組，將有11位隱藏版隊友神助攻。記者江婉儀／攝影

鐵道 馬拉松

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