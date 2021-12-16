冬天穿羽絨衣也沒用 中醫這招搞定身體畏寒手腳冰冷

很多人知道中醫「三伏貼」有冬病夏醫的功效，另一種「三九貼」也可治療慢性、虛寒性疾病，有不少人一到冬季容易手冷腳冷，鼻塞感冒，一連2至3年到衛福部彰化醫院做三九貼治療，不適症狀獲得明顯改善。中醫師張煒東今天指出，現代人因工作時間較難配合固定日期敷貼穴位，原則上，冬至前後的1個月內做3次至4次的中藥敷貼通常也有一定的效果。

43歲李姓女子從小怕冷，自稱一到冬季就像進冷凍庫，別人摸她的手都會嚇一跳「妳的手怎麼那麼冰？要不要緊？」她說，即使穿羽絨衣也無法有效保暖，一個冬季在鼻塞、鼻炎、打噴嚏之中循環度過，每個冬季都讓她「虛脫一次」，總要等春暖花開才結束「酷寒考驗」，直到兩年前接受三九貼治療，今年手腳有點回暖，感覺「沒那麼虛」，所以今年繼續三九貼。

50歲趙姓男子的冬季症較特別，每到冬天很容易腹瀉，尤其吹到寒風就一定腹絞痛，但其它季節正常，過去怎麼都不治好這種怪病，效果也不彰，聽朋友介紹到彰化醫院做三九貼，一連做3年，冬季腹瀉的症狀和次數一年比一年緩和，今年入冬他趕快回醫院接受治療。

彰化醫院中醫師張煒東今天說，三九貼是中醫治療慢性、虛寒性疾病的方法，從冬至的次日算起（今年為12月22日），每9日一數，前後進行3次穴位的中藥敷貼，稱之為「三九貼」，常用溫補、通經、散寒、平喘的藥材，例如甘遂、白芥子、細辛、延胡索、丁香、乾薑等，研成粉末後調入薑汁做成藥餅小顆粒，敷貼6~10個在相關穴位上，透過皮膚的吸收，持續對穴位產生化學性、熱性刺激，促進血脈運行、通經入絡，以達到溫經散寒、活血通脈與調節臟腑功能的效果。