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不管景氣好壞 墾丁福華歲末關懷家扶兒童不中斷

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
墾丁福華渡假飯店昨天邀屏東家扶中心恆春服務處受扶助孩童到飯店提前過聖誕節，在歡樂的氣氛中完成和帶回獨一無二的聖誕薑餅屋。圖／墾丁福華提供
墾丁福華渡假飯店昨天邀屏東家扶中心恆春服務處受扶助孩童到飯店提前過聖誕節，在歡樂的氣氛中完成和帶回獨一無二的聖誕薑餅屋。圖／墾丁福華提供

新冠肺炎疫情今年重創觀光業，墾丁福華渡假飯店昨天延續往年12月的「創意薑餅屋繽紛聖誕節公益活動，邀屏東家扶中心恆春服務處受扶助孩童到飯店提前過聖誕節，在歡樂的氣氛中完成並帶回獨一無二的聖誕薑餅屋、享用精美的下午茶餐點；總經理張積光說，不管景氣是好是壞，包括關懷獨老的歲末公益活動不會間斷，也藉此鼓勵孩童在蓋自己的薑餅屋的同時，能期許並勉勵自己踏實地蓋出自己的繽紛未來。

張積光表示，今年觀光產業受疫情影響非常嚴重，但飯店不願捨去一年一度為偏鄉孩子製造歡樂的機會，在聖誕節前夕為孩子帶來一些小確幸，也藉此機會帶小朋友參觀飯店拓展視野，豐富他們對未來的想像，希望透過活動起拋磚引玉效果，呼籲各界一起來關懷國家小小幼苗，期許他們能快樂的成長茁壯。

家扶中心恆春服務處主委李春菊說，恆春處偏鄉地帶，資源本來就不足，對清寒家庭的小朋友來說更是有限； 但每年墾丁福華都很有誠意的舉辦聖誕公益活動，帶給小朋友幸福的聖誕節回憶，孩子甚至還會主動問起今年什麼時候可以來福華飯店玩，可見飯店帶給小朋友深刻的回憶，感謝飯店願意持續舉辦，滿足孩子心中對聖誕節的美好期待。

屏東家扶中心督導張延蕙說，相較於市區小朋友，在恆春課輔班的小朋友能接收的資源真的不多，感謝飯店無論觀光景氣如何都持續關懷偏鄉孩童，舉辦聖誕公益活動，對孩子是深刻且難忘的回憶。

墾丁福華渡假飯店昨天延續往年12月的「創意薑餅屋繽紛聖誕節」公益活動，邀屏東家扶中心恆春服務處受扶助孩童到飯店提前過聖誕節。記者潘欣中／攝影
墾丁福華渡假飯店昨天延續往年12月的「創意薑餅屋繽紛聖誕節」公益活動，邀屏東家扶中心恆春服務處受扶助孩童到飯店提前過聖誕節。記者潘欣中／攝影
墾丁福華渡假飯店昨天邀屏東家扶中心恆春服務處受扶助孩童到飯店提前過聖誕節，在歡樂的氣氛中完成和帶回獨一無二的聖誕薑餅屋。圖／墾丁福華提供
墾丁福華渡假飯店昨天邀屏東家扶中心恆春服務處受扶助孩童到飯店提前過聖誕節，在歡樂的氣氛中完成和帶回獨一無二的聖誕薑餅屋。圖／墾丁福華提供

聖誕節 公益活動 恆春

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