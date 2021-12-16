不管景氣好壞 墾丁福華歲末關懷家扶兒童不中斷

新冠肺炎疫情今年重創觀光業，墾丁福華渡假飯店昨天延續往年12月的「創意薑餅屋繽紛聖誕節」公益活動，邀屏東家扶中心恆春服務處受扶助孩童到飯店提前過聖誕節，在歡樂的氣氛中完成並帶回獨一無二的聖誕薑餅屋、享用精美的下午茶餐點；總經理張積光說，不管景氣是好是壞，包括關懷獨老的歲末公益活動不會間斷，也藉此鼓勵孩童在蓋自己的薑餅屋的同時，能期許並勉勵自己踏實地蓋出自己的繽紛未來。

張積光表示，今年觀光產業受疫情影響非常嚴重，但飯店不願捨去一年一度為偏鄉孩子製造歡樂的機會，在聖誕節前夕為孩子帶來一些小確幸，也藉此機會帶小朋友參觀飯店拓展視野，豐富他們對未來的想像，希望透過活動起拋磚引玉效果，呼籲各界一起來關懷國家小小幼苗，期許他們能快樂的成長茁壯。

家扶中心恆春服務處主委李春菊說，恆春處偏鄉地帶，資源本來就不足，對清寒家庭的小朋友來說更是有限； 但每年墾丁福華都很有誠意的舉辦聖誕公益活動，帶給小朋友幸福的聖誕節回憶，孩子甚至還會主動問起今年什麼時候可以來福華飯店玩，可見飯店帶給小朋友深刻的回憶，感謝飯店願意持續舉辦，滿足孩子心中對聖誕節的美好期待。