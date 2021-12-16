快訊

預言明年疫苗會銷毀一堆 李秉穎：寧可如此也不讓有需要者打不到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雷伊快速轉強颱！颱風眼開了 全台有雨時間曝

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
雷伊颱風颱風眼開了。圖／取自氣象局網站
雷伊颱風颱風眼開了。圖／取自氣象局網站

今年第22號颱風雷伊，已於今天上午8時增強為強烈颱風。中央氣象局說，雷伊颱風眼已經開了，代表快速增強、颱風本身威力很大，下周北轉過程中會有機會接近台灣，但也同時會遭到破壞。值得注意的是，下周一開始為全台帶來水氣，至少影響到下周三。

根據氣象局資料顯示，雷伊今天上午8時的中心位置在北緯 9.8度，東經127.6度，以每小時26公里速度，向西進行。中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒63公尺，七級風暴風半徑280公里，十級風暴風半徑100公里。

氣象局表示，雷伊颱風未來持續向西往南海移動，下周二以後來到海南島附近海面東側，屆時有機會北轉接近台灣，但因為接近台灣過程已經在減弱，會變散亂雲系，強度減弱很快，下周三時就有可能變成熱帶性低氣壓。

氣象局說，雷伊的颱風眼已經開了，代表快速增強中，但還沒有那麼清晰，有被雲蓋住。對台灣沒有直接影響，海上、陸上颱風警報發布機率非常低。

氣象局說，雷伊減弱過程中，雲系跟水氣會繼續往東過來，南方雲系影響台灣。下周一開始水氣上來，至少到下周三，全台都要留意降雨。其中，下周一北、中、南、台東都有局部雨，宜花零星雨，下周二、三影響又更顯著，北中南、台東下雨時間變長、範圍變廣。

雷伊颱風路徑潛勢預報。圖／取自氣象局網站
雷伊颱風路徑潛勢預報。圖／取自氣象局網站

颱風 雷伊 氣象局

延伸閱讀

公投日恐達冷氣團標準！明起氣溫驟降 吳德榮：周六下探10度

防範颱風雷伊雨勢 水利署啟動防災應變工作

禦寒衣物準備好！北台灣17日降溫有雨 公投日最冷可達11度

「國家級警報」以後7秒就能收到 氣象局建地震監測儀

相關新聞

雷伊快速轉強颱！颱風眼開了 全台有雨時間曝

今年第22號颱風雷伊，已於今天上午8時增強為強烈颱風。中央氣象局說，雷伊颱風眼已經開了，代表快速增強、颱風本身威力很大，...

南部清晨霧茫茫！空品不佳 新營亮紅色警示

今天南部風速微弱，台南清晨有濃霧，加上輻射冷卻逆溫作用，導致混合層高度偏低，上午9時新營測站的空氣品質指標已達到紅色警示...

元旦連假高鐵再加開6班車 周六開放搶票

元旦疏運期間，旅客預購車票狀況踴躍，為加強服務返鄉、出遊旅運需求，經檢視運能調度後，台灣高鐵公司今宣布再加開六班次列車，...

全台唯一冬季西瓜產地 車城四重溪獨享啖甜瓜泡湯樂

屏東縣恆春半島因全台最南的地理位置，農產品的產季都是全台最早，其中，車城鄉四重溪畔種植的紅肉西瓜，本月進入採收期，雖然比...

政府免費給種子！冬季農田變花海 靠這幾款綠肥作物

現在正值二期水稻收割後的農田休閒期，農委會農糧署推廣種植油菜、埃及三葉草、苕子、百日草、向日葵及蕎麥等景觀綠肥作物，農糧...

消防醫院環環相扣救命 60歲「三高」男重生當面致謝

台中60歲的林姓男子今年9月6日清晨在家中滑倒意識不清，家屬第一時間發現並施行心肺復甦術(CPR)，消防隊員到場後持續積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。