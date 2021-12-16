雷伊快速轉強颱！颱風眼開了 全台有雨時間曝

今年第22號颱風雷伊，已於今天上午8時增強為強烈颱風。中央氣象局說，雷伊颱風眼已經開了，代表快速增強、颱風本身威力很大，下周北轉過程中會有機會接近台灣，但也同時會遭到破壞。值得注意的是，下周一開始為全台帶來水氣，至少影響到下周三。

根據氣象局資料顯示，雷伊今天上午8時的中心位置在北緯 9.8度，東經127.6度，以每小時26公里速度，向西進行。中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒63公尺，七級風暴風半徑280公里，十級風暴風半徑100公里。

氣象局表示，雷伊颱風未來持續向西往南海移動，下周二以後來到海南島附近海面東側，屆時有機會北轉接近台灣，但因為接近台灣過程已經在減弱，會變散亂雲系，強度減弱很快，下周三時就有可能變成熱帶性低氣壓。

氣象局說，雷伊的颱風眼已經開了，代表快速增強中，但還沒有那麼清晰，有被雲蓋住。對台灣沒有直接影響，海上、陸上颱風警報發布機率非常低。