全台唯一冬季西瓜產地 車城四重溪獨享啖甜瓜泡湯樂
屏東縣恆春半島因全台最南的地理位置，農產品的產季都是全台最早，其中，車城鄉四重溪畔種植的紅肉西瓜，本月進入採收期，雖然比夏天出產的西瓜小，瓜肉不會太紅潤，但甜度脆度和香氣更勝一籌，當地的四重溪溫泉區又是全台最南的泡湯勝地，車城鄉公所和農會本周日以「泡美人湯享香甜西瓜」為主題舉辦西瓜節，成為當地的另類特色。
車城地區農會總幹事林茂盛說，車城四重溪畔的紅肉西瓜正好在冬天採收，因是全台唯一冬天上市的紅肉西瓜，顛覆西瓜是盛夏水果的既有印象，種植面積不到30公頃，產量有限，上市前多被預訂，部分在農會附設超市販售，少數在路旁零售，常有外地遊客好奇詢問「是不是東南亞進口的」，其實是正港的台灣生產，品種是「華寶」。
他說，四重溪紅肉西瓜每年8、9月間下苗，生長期約3個月，因牡丹水庫水源及大梅溪相互澆灌，土壤富含豐富礦物質，肉質紮實、飽滿多汁，口感有脆度和濃郁的西瓜香，且在恆春半島特有強勁的「落山風」吹拂和充足日曬下，四重溪的西瓜為了抗風，雖然個頭較小，約20台斤上下，但甜度和脆度卻完勝；今年價格每台斤20元，比去年稍降。
車城鄉長張春桂說，四重溪西瓜的種植面積小、產量不大，卻是全台唯一冬天上市的紅肉大西瓜，在「落山風」惡劣的生長環境下栽植長成，也是農民的驕傲；四重溪觀光溫泉季上月展開後，吸引遊客到溫泉公園賞浪漫燈海夜景和泡湯，公所和農會本周日在四重溪鄉立停車城合辦的西瓜節，有品質評鑑比賽、農產市集和帶遊客下瓜田體驗採瓜樂。
老家在車城鄉的縣長潘孟安也在臉書分享說，屏東農民真的很狂，四重溪的西瓜，吹著恆春半島的落山風長大，肉質紮實、飽滿多汁，更有濃郁的西瓜香；屏東是西瓜原鄉，不只是全國7成以上西瓜苗的產地，西瓜農更像遊牧民族環島種遍全台灣，四重溪「落山風冬季西瓜」正限量上市，快來一次享有全國最南的西瓜和溫泉，給你冰與火多一度的感受。
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