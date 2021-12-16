政府免費給種子！冬季農田變花海 靠這幾款綠肥作物

現在正值二期水稻收割後的農田休閒期，農委會農糧署推廣種植油菜、埃及三葉草、苕子、百日草、向日葵及蕎麥等景觀綠肥作物，農糧署每年免費提供綠肥種子，鼓勵農民利用。

農糧署表示，110年度種植面積達4萬7000多公頃，可增加土壤養分及有機質含量，促進養分循環利用，同時為農田景觀增添色彩，也為永續農業發展奠定基礎。農民可直接至鄉(鎮、市)農會即可領取種子，或請各縣市農業機械耕作服務協會代耕時提供代撒播服務。

農糧署說，農民土地經常連作使用，長期以往將影響農田地力，造成連作障礙，休閒期間種植綠肥作物，不僅可以維持地力，改良土壤理化性質，以及提高土壤有機質及作物所需的養分、充裕冬季蜜源外，集團大面積種植形成花海景觀，兼具綠美化鄉村景色功效，也可吸引農村冬季休閒旅遊人潮，活絡農村經濟。