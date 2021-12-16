快訊

預言明年疫苗會銷毀一堆 李秉穎：寧可如此也不讓有需要者打不到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

政府免費給種子！冬季農田變花海 靠這幾款綠肥作物

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
桃園大園區蕎麥田。圖／農糧署提供
桃園大園區蕎麥田。圖／農糧署提供

現在正值二期水稻收割後的農田休閒期，農委會農糧署推廣種植油菜、埃及三葉草、苕子、百日草、向日葵及蕎麥等景觀綠肥作物，農糧署每年免費提供綠肥種子，鼓勵農民利用。

農糧署表示，110年度種植面積達4萬7000多公頃，可增加土壤養分及有機質含量，促進養分循環利用，同時為農田景觀增添色彩，也為永續農業發展奠定基礎。農民可直接至鄉(鎮、市)農會即可領取種子，或請各縣市農業機械耕作服務協會代耕時提供代撒播服務。

農糧署說，農民土地經常連作使用，長期以往將影響農田地力，造成連作障礙，休閒期間種植綠肥作物，不僅可以維持地力，改良土壤理化性質，以及提高土壤有機質及作物所需的養分、充裕冬季蜜源外，集團大面積種植形成花海景觀，兼具綠美化鄉村景色功效，也可吸引農村冬季休閒旅遊人潮，活絡農村經濟。

農糧署 農民 埃及

延伸閱讀

仙草茶10元就能喝到吐 紫色花海、關西仙草節周末登場

一日採花體驗！ 苗栗銅鑼「杭菊小旅行」 欣賞11月雪燦爛花海

台中最夯「雪國隧道＋黃金楓林」開花了！入園美拍預約限定，花季美到明年

關渡花海限時16天絢麗綻放 最後1日把握機會欣賞

相關新聞

雷伊快速轉強颱！颱風眼開了 全台有雨時間曝

今年第22號颱風雷伊，已於今天上午8時增強為強烈颱風。中央氣象局說，雷伊颱風眼已經開了，代表快速增強、颱風本身威力很大，...

南部清晨霧茫茫！空品不佳 新營亮紅色警示

今天南部風速微弱，台南清晨有濃霧，加上輻射冷卻逆溫作用，導致混合層高度偏低，上午9時新營測站的空氣品質指標已達到紅色警示...

元旦連假高鐵再加開6班車 周六開放搶票

元旦疏運期間，旅客預購車票狀況踴躍，為加強服務返鄉、出遊旅運需求，經檢視運能調度後，台灣高鐵公司今宣布再加開六班次列車，...

全台唯一冬季西瓜產地 車城四重溪獨享啖甜瓜泡湯樂

屏東縣恆春半島因全台最南的地理位置，農產品的產季都是全台最早，其中，車城鄉四重溪畔種植的紅肉西瓜，本月進入採收期，雖然比...

政府免費給種子！冬季農田變花海 靠這幾款綠肥作物

現在正值二期水稻收割後的農田休閒期，農委會農糧署推廣種植油菜、埃及三葉草、苕子、百日草、向日葵及蕎麥等景觀綠肥作物，農糧...

消防醫院環環相扣救命 60歲「三高」男重生當面致謝

台中60歲的林姓男子今年9月6日清晨在家中滑倒意識不清，家屬第一時間發現並施行心肺復甦術(CPR)，消防隊員到場後持續積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。