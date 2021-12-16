消防醫院環環相扣救命 60歲「三高」男重生當面致謝

台中60歲的林姓男子今年9月6日清晨在家中滑倒意識不清，家屬第一時間發現並施行心肺復甦術(CPR)，消防隊員到場後持續積極搶救，雖然在救護車送到光田綜合醫院前已心肺功能停止（OCHA），但在急診團隊接力搶救後，患者生命徵象漸漸恢復。事發經過3個月，重生的林男與妻親筆寫下感謝信，謝謝台中市政府消防局第四救災救護大隊清泉分隊與光田醫療團隊救命之恩。

「如果沒有第一時間家屬與消防隊的持續急救，患者的命或許救不回來了，就算是救回來，也可能因腦部缺氧成為植物人。」光田綜合醫院急診部長許宗鴻強調，當發生心肺功能停止時，腦細胞會在4到5分鐘內開始缺氧病變，10分鐘內可能造成不可回復的腦死，因此多數病患在送來醫院前，必須倚靠發生當下身旁目擊者與消防員的急救能力，直到送達醫院，每分每秒、每一個環節都維繫著患者的性命。

光田綜合醫院急診部醫師高正國指出，當時接獲消防局指揮中心通報患者OCHA(Out-of-hospital cardiac arrest)，急診立即啟動急救小組，並聯絡後線醫療團隊準備支援，患者到院後與消防隊員接手搶救，狀況一開始仍不太樂觀，醫護持續施行高級心臟救命術（ACLS）30分鐘後，心跳漸漸有起色，並加入升壓劑與強心劑穩定生命徵象。

光田綜合醫院心臟內科醫師邱一騏立即為患者進行心導管檢查，發現險些致命的主因為冠狀動脈痙攣引發心室顫動，並進行去顫器（ICD）植入手術，以防患者當未來再次發生心室顫動時，去顫器能輸出電流傳送到心臟以便電擊，預防猝死。

「沒有你們，我今天不會站在這裡！」重生後的林男身體康復良好，當面向消防隊員與醫療團隊說出感謝的話。在鬼門關前走一遭，他感慨表示從沒想到這種事會發生在自己身上，以前總是忽視自己有三高等健康問題，現在辭掉工作好好休養，常常外出健走運動，維持健康的生活品質。

台中市消防局清泉分隊員陳家偉、廖致楷表示，曾經歷多次類似出勤急救任務，像林男這樣能救回來的例子相當罕見，其中最大的關鍵是每一個環節都把握住，特別是患者兒子也是消防員在第一時間的CPR，他們到場後接手搶救，並送至鄰近的光田綜合醫院，如今看到患者身體康復那麼好，非常難能可貴，鼓舞了急救團隊的士氣。

當發生心臟猝死時，腦部便會因得不到血液而缺氧，隨著缺氧時間愈長，就算救回也可能癱瘓或成為植物人，因此盡早施予急救，不僅能大幅增加患者存活機率，產生後遺症機率也會降低，陳家偉、廖致楷呼籲，當你是目擊者，應把握時間盡早打119求救並實施CPR，指揮中心接到報案電話後，派遣員會線上指導民眾實施「DA-CPR」，幫助民眾跟著指令，把握黃金救命時效，持續按壓到救護人員抵達接續急救為止。