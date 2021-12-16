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南部清晨霧茫茫！空品不佳 新營亮紅色警示
今天南部風速微弱，台南清晨有濃霧，加上輻射冷卻逆溫作用，導致混合層高度偏低，上午9時新營測站的空氣品質指標已達到紅色警示，善化、安南及台南測站為橘色提醒」，環保局已啟動空汙應變，加強汙染源稽查，減緩空汙。
台南市環保局表示，依據未來3日空品趨勢：
12/17(四)：上半天「橘色提醒～紅色警示」；下半天「橘色提醒」。
12/18(五)：冷氣團南下，挾帶境外污染，且風強容易引發揚塵，空品仍「橘色提醒」。
12/19(六)：空品逐步轉好，「良好～普通」。
台南市長黃偉哲今天提醒市民，出門前需注意晨霧及行車安全，並記得戴上口罩，減少戶外劇烈運動。環保局長謝世傑也提醒大家，出門前可先行查看空氣品質（https://airtw.epa.gov.tw），若即時空氣品質達橘警等級以上 (AQI>100)，建議敏感族群需留意，並提前防護及減少戶外活動，其餘在普通及良好等級，可正常戶外活動，確保健康。
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