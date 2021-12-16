南部清晨霧茫茫！空品不佳 新營亮紅色警示

今天南部風速微弱，台南清晨有濃霧，加上輻射冷卻逆溫作用，導致混合層高度偏低，上午9時新營測站的空氣品質指標已達到紅色警示，善化、安南及台南測站為橘色提醒」，環保局已啟動空汙應變，加強汙染源稽查，減緩空汙。

台南市環保局表示，依據未來3日空品趨勢：

12/17(四)：上半天「橘色提醒～紅色警示」；下半天「橘色提醒」。

12/18(五)：冷氣團南下，挾帶境外污染，且風強容易引發揚塵，空品仍「橘色提醒」。

12/19(六)：空品逐步轉好，「良好～普通」。