快訊

預言明年疫苗會銷毀一堆 李秉穎：寧可如此也不讓有需要者打不到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

元旦連假高鐵再加開6班車 周六開放搶票

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
元旦疏運，台灣高鐵再開加班車。本報資料照片
元旦疏運，台灣高鐵再開加班車。本報資料照片

元旦疏運期間，旅客預購車票狀況踴躍，為加強服務返鄉、出遊旅運需求，經檢視運能調度後，台灣高鐵公司今宣布再加開六班次列車，南下四班、北上二班，12月18日周六凌晨零時開放訂票。

台灣高鐵說，疏運期間總計五天（12月30日至1月3日）共加開144班次列車（南下71班、北上73班），提供881班次列車的旅運服務，歡迎旅客利用「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至自動售票機及售票窗口，提早訂位、購票。

台灣高鐵說，為方便旅客提早規畫行程，已透過企業網站公告「銷售資訊」，持續更新疏運期間對號座熱銷車次，歡迎旅客預先查詢，提早訂位、購票並預先完成取票，屆時即可輕鬆進站搭車。

台灣高鐵說，疏運期間各車次將依照旅運特性分別配置三至五節自由座車廂，持定期票、回數票及悠遊卡/一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）之旅客，可直接感應進站，歡迎多加利用。

台灣高鐵表示，配合交通部公告指引，旅客進入車站時必須全程戴口罩並配合量測體溫。若有飲食需求，在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，可暫時取下口罩飲食，飲食期間不交談，並於飲食完畢須立即戴上口罩。

台灣高鐵元旦疏運載加開班次。圖／台灣高鐵提供
台灣高鐵元旦疏運載加開班次。圖／台灣高鐵提供

高鐵

延伸閱讀

陶晶瑩高鐵巧遇男星「一路唬爛！」　再爆：旁邊大奶妹是誰？

周六公投投票日 台鐵現售票狀況與元旦差很多

高鐵大學生寒假優惠最低下殺五折起 12/17開賣

備戰元旦3天連假 海陸空疏運措施一次看

相關新聞

雷伊快速轉強颱！颱風眼開了 全台有雨時間曝

今年第22號颱風雷伊，已於今天上午8時增強為強烈颱風。中央氣象局說，雷伊颱風眼已經開了，代表快速增強、颱風本身威力很大，...

南部清晨霧茫茫！空品不佳 新營亮紅色警示

今天南部風速微弱，台南清晨有濃霧，加上輻射冷卻逆溫作用，導致混合層高度偏低，上午9時新營測站的空氣品質指標已達到紅色警示...

元旦連假高鐵再加開6班車 周六開放搶票

元旦疏運期間，旅客預購車票狀況踴躍，為加強服務返鄉、出遊旅運需求，經檢視運能調度後，台灣高鐵公司今宣布再加開六班次列車，...

全台唯一冬季西瓜產地 車城四重溪獨享啖甜瓜泡湯樂

屏東縣恆春半島因全台最南的地理位置，農產品的產季都是全台最早，其中，車城鄉四重溪畔種植的紅肉西瓜，本月進入採收期，雖然比...

政府免費給種子！冬季農田變花海 靠這幾款綠肥作物

現在正值二期水稻收割後的農田休閒期，農委會農糧署推廣種植油菜、埃及三葉草、苕子、百日草、向日葵及蕎麥等景觀綠肥作物，農糧...

消防醫院環環相扣救命 60歲「三高」男重生當面致謝

台中60歲的林姓男子今年9月6日清晨在家中滑倒意識不清，家屬第一時間發現並施行心肺復甦術(CPR)，消防隊員到場後持續積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。