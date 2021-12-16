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婦人下背痛足不出戶 查出是腰椎脊椎滑脫壓迫神經

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院脊椎暨疼痛治療中心、骨科部醫師林琮凱。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院脊椎暨疼痛治療中心、骨科部醫師林琮凱。圖／亞洲大學附屬醫院提供

1名49歲婦人多年來飽受下背痛合併右下肢麻痛所苦，被迫躺床足不出戶，四處治療及復健並無改善，經親友介紹至骨科檢查發現是第4、5腰椎脊椎滑脫合併脊椎神經壓迫所致，經透過電腦導航系統合併「前側位脊椎減壓骨融合手術」治療，隔天即能穿著背架下床活動，終於讓她揮別了背痛。

亞洲大學附屬醫院脊椎暨疼痛治療中心、骨科部醫師林琮凱指出，造成下背痛原因相當多元，包括椎間盤突出、肌肉筋膜發炎、脊椎滑脫等，其中脊椎滑脫好發於第4、5節腰椎及第5腰椎與薦骨間，加上此處活動角度最大，若是生活中坐姿不良，或經常進行彎腰、仰背、搬重物等動作，就可能造成會使脊椎受力增加，進而使得椎間盤高度下降且彈性韌度變差、脊椎關節磨耗加速、關節囊變鬆馳等退化情形，最後造成脊椎滑脫。

他說，針對脊椎滑脫合併神經壓迫的患者，初期會建議保守治療，若保守治療後並無法有效改善疼痛，則可進一步接受手術治療，以前側位脊椎減壓骨融合手術為例，搭配醫院最新導入的電腦導航系統，可根據現場手術擺位時獲取的手術部位各解剖結構，搭配適當器械，即可於術中達到「實時且全時」手術導航，達到更精準、安全，且更少傷害之效。

相較於傳統後側脊椎融合手術，出血量更少，對背部肌肉的結構破壞更小，能大幅減少對神經、血管和肌肉的損傷，又此特殊設計梯型的前側位骨融合支架能提供較好的腰椎背屈度，以及超過一般支架2倍大的底面積，就力學上更能增加脊椎融合的穩定性及背曲角度，減少一般脊椎術後長期腰背痠痛發生機會或平背症候群，部分患者術後當天即可下床行走。

林琮凱說，脊椎滑脫容易造成神經根壓迫，會出現腰痠背痛、或延伸至臀部及大腿後側痠麻脹痛，嚴重時更有跛行的情形，往往影響生活品質，建議若有上述症狀，應積極就醫，平時也應維持適當體重，以減輕腰椎負荷，做任何動作時，採正確姿勢，才能減緩脊椎退化並預防脊椎滑脫。另因各人病情不同，術前仍應與醫師詳細討論並評估術前身體狀況，包括骨質密度及手術適應性等。

手術 背痛 患者

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