南投嘉義台南濃霧特報！ 能見度不足200公尺

中央氣象局發布濃霧特報，今天西半部地區清晨易有局部霧或低雲影響能見度，南投、台南及嘉義縣已出現能見度不足200公尺的現象。

環保署提醒嘉義、新營地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），中部、雲嘉南、高屏地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

氣象局說，今天水氣偏少，各地大多為晴到多雲的天氣，東半部地區仍有零星短暫雨，但白天天氣不會太差，雨區較小，主要是雲量比西半部稍多，入夜後越晚迎風面的雲量越多，北部及東半部的降雨機率也逐漸上升，中南部不受影響。

今天大環境偏東南風，白天各地相當溫暖舒適，高溫普遍在26到29度，中南部甚至可以來到30度，不過清晨仍較涼，明天清晨各地低溫約16到20度，日夜溫差大，早出晚歸適時增添衣物。

清晨西半部地區容易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返注意行車安全，此外，東半部(含綠島、蘭嶼)及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海上作業及海邊活動也要稍加留意。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場為偏東風，竹苗以北擴散條件普通，中部以南擴散條件較差，午後西半部受光化作用影響，臭氧易上升；氣象局預報北部及中南部地區清晨亦有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭、花東空品區及澎湖地區為良好等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門地區為普通等級，北部近山區午後可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為橘色提醒等級。