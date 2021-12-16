來鄉村旅行！西拉雅官田遊客中心12月推出8場草原市集

西拉雅國家風景區管理處年末最high活動「西拉雅Chill嗨嗨」系列活動，12月共舉辦8場次的「草原市集」、「草原童玩節」、「草原音樂祭」，邀請大小朋友來西拉雅大草原童趣闖關、逛市集、聽音樂，一起放空、放風、放輕鬆，感受草原大自然最chill的氛圍！

西拉雅風景區管理處長許主龍表示，西拉雅屬於鄉村田園旅遊，沿線丘陵地農特產品特別豐富，像芒果、咖啡、蓮子等產業，已成功打造5家精緻伴手禮，行銷效果相當好，陸續向觀光局爭取經費明年再增加；產業有感觀光旅遊有溫度，是靠旅遊模式和在地產業的發揮，西拉雅絕對有這個能量和潛藏的資源來發展。

許主龍說，目前正在推動菱波線的低碳旅遊，鼓勵自行車業者投資租貸，官田遊客中心原本是軍事的靶場，打造百萬的草原，坡地不是很陡但適合親子小朋友，尤其沒有門票不收費，很適合全家來享受寧靜的田野風光。

西拉雅國家風景區官田遊客中心有美美的百萬大草原，在12月盛大舉辦草原藝術季系列活動，活動內容包括「草原市集」、「草原童玩節」、「草原音樂祭」三大主題活動，帶領遊客體驗不一樣的西拉雅草原風景。8場次的「草原市集」，邀請文青市集來擺攤，還有24組街頭藝術表演者輪番上陣，有魔術秀、氣球秀、泡泡秀等等，表演精彩可期。還有各種在地特色美食、文創市集等，並在每場次前50名可免費體驗手工藝品DIY。

活動最令人期待的還有12月24日「草原音樂祭」，最受到年輕人熱烈回響，專屬西拉雅國家風景區的音樂會，享受在大草原上聽音樂、微風輕拂在臉上的涼爽輕柔氛圍，邀請多組金曲樂團及特色樂團輪番上陣，要和遊客一同 High 翻西拉雅。