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公投日恐達冷氣團標準！明起氣溫驟降 吳德榮：周六下探10度

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公投日恐達冷氣團標準！明起氣溫驟降 吳德榮：周六下探10度

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，中颱雷伊將從菲律賓東方海面，進入南海，未來5天無侵台機率。圖／取自氣象局網站
中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，中颱雷伊將從菲律賓東方海面，進入南海，未來5天無侵台機率。圖／取自氣象局網站

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，中颱雷伊將從菲律賓東方海面，進入南海，未來5天無侵台機率。

最新歐洲（ECMWF）系集模式顯示，大約5天起絕大部分模擬路徑開始在南海大迴轉，行進期間遇強垂直風切及較冷的低層大氣，無法維持其強度，皆因逐漸減弱而夭折。

不過，吳德榮說，即使如此，其殘餘水仍氣將往台灣輸送，為下周一之後幾天，帶來大範圍降雨，甚至為已進入旱季的中南部，帶來明顯降雨的機率，值得持續觀察。

今天偏東風轉東南風，各地白天舒適微熱，早晚偏涼，日夜溫差大；西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨。北部16至29度，中部15至30度，南部16至30度，東部16至27度。

吳德榮說，明天起至周日晨鋒面掠過、強冷空氣南下，氣溫遽降、明顯轉冷，周六晨氣溫降至最低，有符合大陸冷氣團定義的機率，北台灣平地最低氣溫也將降至10、11度左右，要注意保暖。

明天新竹以北及東半部有局部雨，愈晚愈濕冷。周六公投日當天水氣逐漸減少，北台灣濕冷漸轉乾，北海岸、大台北東側及東半部仍有局部短暫雨，新竹以南為多雲時晴的天氣。

周日白天起氣溫緩慢回升、仍偏冷；中層雲逐漸由南往北移，西半部雲量漸增、天氣仍穩定，東半部有局部短暫雨的機率。

吳德榮說，下周一雷伊颱風外圍水氣逐漸接近，各地雲層逐漸增厚，降雨的機率提高，尤其南部及東南部降雨明顯；冷空氣減弱，氣溫漸回升。

下周二、周三雷伊颱風殘餘水氣將帶來大範圍降雨，但各地降雨時、空分布的模擬，有不確定性、模式還在調整，需觀察更新的資料。

吳德榮 雷伊 南海

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