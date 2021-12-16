健力三項破百公斤！73歲「舉重阿嬤」曝健身抗老秘訣

東京奧運落幕，愈來愈多人認識舉重一項運動。舉重不分老少，家住新北市永和、今年73歲的許月寶經過一年的訓練，如今「健力三項」（深蹲、臥推、硬舉）總合，已經破了個人最佳成績的100公斤。

許月寶分享，她本來與許多長者一樣，退休以後變得不愛出門，因活動力下降而漸漸與人少有接觸，甚至一度鬱鬱寡歡，陷入社交退縮的苦悶中。去年6月，僅大她6歲的姊姊在家中滑倒、骨折，歷經臥床之苦後去世，這場意外除讓她飽受親人離世的悲痛，也使她驚覺自己老了。

許月寶說，雖然明白台灣老年人口越來越多，但自己以前從來沒有想過「老」這件事來得這麼快，這也讓人反思，自己以後是不是也會變成周遭因病臥床，甚至是給孩子、親友們帶來困擾的老人。她說，自己想變得更「強壯」，不要成為下一代的「負債」，這是有限的生命裡，最後一份責任與愛了。

許月寶表示，自己從小就笨手笨腳，不愛運動，更排斥健身，覺得健美先生「這裡一塊、那裡一塊」的樣子很恐怖。但本著「想變強壯」的初衷，與在親身接受專業的「肌力與體能教練」指導後，發現用「自由重量」( Free weight ) 當作訓練，不僅不會如想像中「變大隻」，身體反而更輕盈，現在爬上5樓的公寓都不會喘。

肌力與體能教練張喬琳說，像許月寶這樣願意走入健身房，以重量訓練抵抗老化的長輩十分稀少，但重量訓練給長輩帶來的好處卻很多。例如，可以增加骨質密度，減少骨折、骨裂的風險，更可以留住因年邁而流失的肌力，增強民眾晚年的自理能力。但長輩重訓除了需要注意其是否有慢性病史、心血管疾病等狀況外，還得有專業教練在側指導，知道為何動、如何動，才能動得有效又管用。