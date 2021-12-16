聽新聞
test
0:00 / 0:00

健力三項破百公斤！73歲「舉重阿嬤」曝健身抗老秘訣

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
今年73歲的許月寶經過一年的訓練，舉重成績突飛猛進。圖／四季健身提供
今年73歲的許月寶經過一年的訓練，舉重成績突飛猛進。圖／四季健身提供

東京奧運落幕，愈來愈多人認識舉重一項運動。舉重不分老少，家住新北市永和、今年73歲的許月寶經過一年的訓練，如今「健力三項」（深蹲、臥推、硬舉）總合，已經破了個人最佳成績的100公斤。

許月寶分享，她本來與許多長者一樣，退休以後變得不愛出門，因活動力下降而漸漸與人少有接觸，甚至一度鬱鬱寡歡，陷入社交退縮的苦悶中。去年6月，僅大她6歲的姊姊在家中滑倒、骨折，歷經臥床之苦後去世，這場意外除讓她飽受親人離世的悲痛，也使她驚覺自己老了。

許月寶說，雖然明白台灣老年人口越來越多，但自己以前從來沒有想過「老」這件事來得這麼快，這也讓人反思，自己以後是不是也會變成周遭因病臥床，甚至是給孩子、親友們帶來困擾的老人。她說，自己想變得更「強壯」，不要成為下一代的「負債」，這是有限的生命裡，最後一份責任與愛了。

許月寶表示，自己從小就笨手笨腳，不愛運動，更排斥健身，覺得健美先生「這裡一塊、那裡一塊」的樣子很恐怖。但本著「想變強壯」的初衷，與在親身接受專業的「肌力與體能教練」指導後，發現用「自由重量」( Free weight ) 當作訓練，不僅不會如想像中「變大隻」，身體反而更輕盈，現在爬上5樓的公寓都不會喘。

肌力與體能教練張喬琳說，像許月寶這樣願意走入健身房，以重量訓練抵抗老化的長輩十分稀少，但重量訓練給長輩帶來的好處卻很多。例如，可以增加骨質密度，減少骨折、骨裂的風險，更可以留住因年邁而流失的肌力，增強民眾晚年的自理能力。但長輩重訓除了需要注意其是否有慢性病史、心血管疾病等狀況外，還得有專業教練在側指導，知道為何動、如何動，才能動得有效又管用。

東京奧運 健身

延伸閱讀

有片｜為什麼對甜食毫無抵抗力？醫師：問題可能出在睡眠！

有片｜為什麼對甜食毫無抵抗力？醫師：問題可能出在睡眠！

我不值得被愛？失婚後她才懂：愛自己比被愛還重要！

國小立志環遊世界！她21歲花101天完成夢想

相關新聞

吃喝好貴！檢調下周全面查漲價 鎖定火鍋、速食店

近期民生餐飲頻傳漲價情事，為防堵不肖業者藉機哄抬物價、法務部與公平交易委員會、經濟部、行政院農業委員會、財政部、行政院消...

直擊華燈初上／踏入台灣日式酒店 夜訪情慾與權謀世界

2021年11月26日，Netflix台劇《華燈初上》上線，特殊題材、緊湊情節引發兩岸觀影熱潮。此劇劇本打磨4年，以1988年的台北林森北路條通（台灣日式酒店）為舞台，講述一起環繞「光」酒店的兇殺事件，線索指向媽媽桑、陪酒小姐、酒店來客、男性公關與幫派人士，推理之餘折射風月場的浮生百態，人物刻劃亦是立體鮮活。

禦寒衣物準備好！北台灣17日降溫有雨 公投日最冷可達11度

氣象局今天表示，17日起因鋒面及冷空氣影響，北台灣白天高溫預估約攝氏22度，18、19日這兩天夜晚清晨最冷，中部以北低溫...

擴散條件差 中南部空品明起連兩天「亮橘燈」

明後兩天中南部擴散條件差 ，容易累積汙染物，午後西半部也容易因為光化作用影響，導致臭氧上升，中部、雲嘉南、高屏空品都會「...

「國家級警報」以後7秒就能收到 氣象局建地震監測儀

交通部中央氣象局為提升地震防災效率，將與新北市消防局合作，在新北市轄內設置11處井下地震儀觀測站、1處位於新店區十四張防...

周六公投投票日 台鐵現售票狀況與元旦差很多

本周六就是四大公投投票日，藍綠兩黨連日積極宣傳，全力動員公投議題，希望把公投投票拉高到政黨對決，不過民眾反應其實有點冷清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。