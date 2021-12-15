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撐起長照的移工 卻是無援孤島 誰來撐起移工？

聯合報 / 記者周妤靜／台北即時報導
國家、雇主長期漠視移工的照顧困境，長照2.0的資源完全不考慮移工；但協助移工，才能改善照顧品質，受惠的仍是國人。圖／重建處提供
國家、雇主長期漠視移工的照顧困境，長照2.0的資源完全不考慮移工；但協助移工，才能改善照顧品質，受惠的仍是國人。圖／重建處提供

「這個外籍看護照顧得不好，我要換一個新的。」雇主向台北市勞動力重建運用處（重建處）抱怨，家中老人在移工的照顧下越來越虛弱。「這類申訴真的很常見，」重建處處長葉琇姍表示，依法雖可轉換移工，卻很難從根本解決家庭照顧問題。

截至今年，台北市共有三萬多個家庭靠移工照顧親人，占長照需求家庭的四成。葉琇姍表示，外籍看護提供全天候的照顧，月薪一萬七，對一般家庭來說是相對可負擔的選擇，卻不見得是「最完美」的照顧者。

葉琇姍說，移工在母國只接受90小時的照顧訓練，對於中風、失智、癌症等各式各樣的疾病認識有限，甚至要到雇主家裡才知道照顧對象的疾病、年齡與性別。「但是照顧失智症長輩與照顧腦麻兒童，是完全不同的照顧任務。」

翻身拍背、抽痰換藥，每個照顧細節都需要專業與經驗。「被照顧者的狀況非常多元。」葉琇姍說，同樣是失智症，隨著個性、家庭環境的差異而的照顧需求；就算是同一個被照顧者，也會隨著疾病發展，需要不同的照顧技能。

不過，照顧者的專業性固然重要，也只是影響被照顧者健康狀態的因素之一。葉琇姍畢業自台大社工研究所，深知照顧情境的複雜。她指出，國家、雇主長期漠視移工的照顧困境，長照2.0的資源完全不考慮移工；但協助移工，才能改善照顧品質，受惠的仍是國人。

因此，葉琇姍從四年前開始規劃「聘雇移工家庭安心支持計畫」委託長照社工、通譯到家庭訪視，了解勞資糾紛背後的長照困境，諸如失智症者攻擊移工、移工因語言與文化代溝誤解照顧指示，或缺乏休息出現憂鬱徵兆等問題。社工了解問題後，會為家庭媒合適合的長照資源、提供移工需要的長照專業訓練。葉琇姍強調，照顧問題不是「換個移工」就能改善的。

主管移工的重建處，過去雖然也會派員家訪，但訪視重點在於雇主是否按月給薪、移工的居留證是否遭雇主扣留、居住環境是否合法等勞動條件，對於移工是否具備照顧知能，有無照顧困難卻一概不知。葉琇姍指出盲點：「訪員連移工照顧對象是男是女都不清楚，要如何預防因照顧不周而引起的勞資爭議？」

為使全國首創的「聘雇移工家庭安心支持計畫」更具參考價值，重建處也委託台北護理健康大學長照系教授陳正芬展開研究，並建立一套「聘僱移工家庭高關懷偵測指標」，以精準提供相對應的長照資源。

陳正芬發現，許多家庭請了移工，就與長照2.0脫鉤，不會再接受長照評估、轉介長照資源。但根據她的研究，未接受長照評估的家庭照顧者自評健康較差、較憂鬱，家中移工的照顧問題也較多。

以長照2.0的喘息服務、專業照顧資源支持移工，其實是支持整個家庭。承辦移工支持計畫的健順養護中心社工分享，與通譯一起到家訪視移工、為移工提供母語學習照顧技巧的機會後，才真的見到移工與雇主的照顧困境得到改善。

疫情爆發後，國際移動受限，國際間出現「搶工」潮，台灣許多長照家庭等不到移工，苦不堪言。陳正芬表示，台灣的長照現場長期缺工，亟需外籍看護，卻未曾改善工作待遇；日本、韓國已向移工提出相對優厚的居留條件。陳正芬認為，要提高照護品質，就要給外籍看護專業訓練，並將照護品質提高的成果反應在薪資待遇上，如此才能保住長照勞動力。

葉琇姍向台北市府爭取培訓移工的預算時，經常遭到「勞政單位為什麼要管到長照？」的質疑。即使她爭取到預算，仍要擔心長照機構不願意承辦如此創新的業務。但人的照顧，不應該分社政、勞政，而須共同改善困境。「社政、勞政之間，斷掉的點必須接起。」葉琇姍強調，打破不同部門界線，改善移工的專業，才可能提升長照的供應量和照護品質，撐住全台80萬個家庭，不因長照重擔一路下墜。

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移工 長照 外籍看護

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