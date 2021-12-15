聯合70許願人林綠紅倡議保護受試者 食藥署將研擬指引

聯合報70周年許願未來，受試者保護協會前理事長林綠紅倡議保護受試者，在林綠紅等人努力下，衛福部食藥署近期將研擬相關指引，讓研究者在設計研究計畫時能納入「性別」因素，預計明年會有進展，這對協會也是一大鼓勵。

林綠紅日前任期屆滿，卸下協會理事長一職，目前擔任協會理監事。林綠紅發現台灣雖已陸續通過「人體研究法」等相關法令，但仍有努力空間，再加上一般人對於「受試者」的認識不足，且興趣缺缺，讓協會推動困難。

林綠紅投入受試者保護約13年，曾是前立委黃淑英的助理，接觸幾個醫療糾紛相關的個案後，發現台灣許多人對於「做研究」、當「受試者」不了解，都以為是新的治療方式，不清楚試驗可能帶來的副作用，因此在2009年成立受試者保護協會，希望透過協會讓家屬及病患減少遺憾。

「有時會想，講了老半天，是否真的有人能理解，但也只能一直講下去。」林綠紅無奈地說，要真的了解這個領域並不容易，知識門檻也比較高，加上通常都是遇到受試者權益糾紛，才會來找受試者保護協會，因此也不太會有人主動捐款資助響應。

林綠紅表示，雖然受試者的議題較艱深，但協會多年來都努力推動落實相關法規，但幾乎所有的研究設計都沒有把「性別」因素納入，長期以來無論在國內外，招募女性受試者不易，許多研究結果也可能因為男女之別而有所不同，這部分至今比較少人關注。

林綠紅表示，黃淑英先前在行政院性平會擔任委員時已有提案，如今她也是性平會委員，前陣子看起來有些曙光，食藥署有針對新藥跟新醫療器材研擬一些指引，以引導研究者在設計研究計畫時，能把性別納入，目前已有開始在討論，預計明年會有進展。

受試者保護協會歷年都會固定替醫院有研究需求的人舉辦演講，以及教育訓練。林綠紅表示，主要目標還是希望醫院要先瞭解研究倫理相關議題、受試者保護的法規，但因為疫情關係全部改成線上；至於對一般民眾的演講，她無奈地說，每年還是會有1、2次是廣邀民眾參與，但願意來聽的人真的很少，畢竟這種就是遇到才會關注。

林綠紅說，受試者保護的進展並不是可以立竿見影，「只能說滿感謝聯合報，因為這種題目平常不太會被重視，可以讓發生相關事件的人上網可以搜尋得到，也可以知道原來有一群人正在做這件事，這個效果對我們而言就算達到了。」