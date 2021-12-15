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亞太電信開賣「5G Love行動預付卡」！限時優惠價再加贈上網流量

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
亞太電信宣布全台Gt智慧生活門市正式開賣「5G Love行動預付卡」，提供計量型及計日型兩大上網方案。圖／亞太電信提供
亞太電信宣布全台Gt智慧生活門市正式開賣「5G Love行動預付卡」，提供計量型及計日型兩大上網方案。圖／亞太電信提供

亞太電信全力衝刺5G市場，今天（12月15日）宣布全台Gt智慧生活門市正式開賣「5G Love行動預付卡」，提供計量型及計日型兩大上網方案，免綁約、免月租、SIM卡即插即用，即日起新申辦60GB計量型預付卡，原價999元、限時優惠價899元，再加贈10GB上網流量不加價，最長可用60天，對於有短期5G上網需求的人來說更加便利。

亞太電信表示，台灣疫情趨緩，在落實防疫措施前提下，陸續開放短期商務旅客等特定外籍人士入境，根據交通部統計顯示，10月來台旅客突破1.4萬人，較6月最低點成長逾5倍，加上農曆春節將至，迎來旅外國人返台過年潮，將帶動在台短期行動上網需求增加。亞太電信60日計量型「5G Love行動預付卡」提供高達70GB優惠上網流量，加上免綁約、免月租費，可用天數長達60天，滿足旅外國人、商務客短期停留台灣時的5G上網需求。

亞太電信「5G Love行動預付卡」60GB計量型上市限時優惠價899元（原價999元），內含60GB不限速5G上網流量外，再加贈10GB上網流量及100元國內通信費，網內、網外或市話每分鐘僅1.8元，申裝日起60天內有效，適合可彈性調配上網使用量的消費者。此外，「5G Love行動預付卡」4日、6日、8日等計日型，售價分別為400元、500元、700元，自申裝日起依方案天數享5G不限速上網吃到飽，再個別加贈50元、100元、150元國內通信費，適合短時間內有大用量上網需求的消費者，兩種方案皆無需綁約。

疫情 吃到飽

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