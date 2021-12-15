聽新聞
test
0:00 / 0:00
亞太電信開賣「5G Love行動預付卡」！限時優惠價再加贈上網流量
亞太電信全力衝刺5G市場，今天（12月15日）宣布全台Gt智慧生活門市正式開賣「5G Love行動預付卡」，提供計量型及計日型兩大上網方案，免綁約、免月租、SIM卡即插即用，即日起新申辦60GB計量型預付卡，原價999元、限時優惠價899元，再加贈10GB上網流量不加價，最長可用60天，對於有短期5G上網需求的人來說更加便利。
亞太電信表示，台灣疫情趨緩，在落實防疫措施前提下，陸續開放短期商務旅客等特定外籍人士入境，根據交通部統計顯示，10月來台旅客突破1.4萬人，較6月最低點成長逾5倍，加上農曆春節將至，迎來旅外國人返台過年潮，將帶動在台短期行動上網需求增加。亞太電信60日計量型「5G Love行動預付卡」提供高達70GB優惠上網流量，加上免綁約、免月租費，可用天數長達60天，滿足旅外國人、商務客短期停留台灣時的5G上網需求。
亞太電信「5G Love行動預付卡」60GB計量型上市限時優惠價899元（原價999元），內含60GB不限速5G上網流量外，再加贈10GB上網流量及100元國內通信費，網內、網外或市話每分鐘僅1.8元，申裝日起60天內有效，適合可彈性調配上網使用量的消費者。此外，「5G Love行動預付卡」4日、6日、8日等計日型，售價分別為400元、500元、700元，自申裝日起依方案天數享5G不限速上網吃到飽，再個別加贈50元、100元、150元國內通信費，適合短時間內有大用量上網需求的消費者，兩種方案皆無需綁約。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言