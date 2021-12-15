肺腺癌末期到1B 患者分享：相信醫師+發大願趕早負能量

64歲黃姓男子為重度菸癮者，前年確診為肺腺癌第4B期合併腦轉移，經積極抗癌，接受化療合併免疫治療，加上整合多科醫療，治療到1B期，現在體內無癌細胞，已回到職場工作、生活品質良好地陪伴家人。黃姓男子今天現身分享抗癌心路歷程，他相信醫師，把身體交給醫師、心交給菩薩，他還發大願，體悟到幫助別人可以讓自己開心，趕走負能量，積極抗癌。

中國醫藥大學附設醫院癌症中心內科主任、胸腔內科主任、肺癌團隊負責人涂智彥說，肺癌為十大癌症死因中的第一名，因初期症狀不明顯，導致就醫時有將近65%為第3B至4期患者。

涂智彥指出，黃先生肺腺癌4B期採化療合併免疫治療，腦轉移病兆經過跨科討論採立體定位放射手術治療，經影像觀察，肺腫瘤明顯縮小，腦轉移病兆僅剩結痂。治療9個月後，僅剩左肺肺癌病兆，跟黃先生討論後，在去年7月以胸腔鏡手術切除，切下的肺癌分期為1B期。

涂智彥分析，以中國附醫的就醫比例而言，無致癌基因突變的非小細胞肺癌患者接近3成，因化療的高副作用包含嘔吐、掉髮、疲倦，加上延長存活時間有限，導致部分患者放棄治療，現今研究發現，免疫抑制劑合併化學治療在一線治療，對無致癌基因突變的非小細胞肺癌，不僅可以增加治療的有效度，且4年存活率大約是化療的2倍，是兼顧療效與患者生活品質的第一線治療選擇。

涂智彥說明，目前肺癌治療是個多科整合，合併多科治療的時代，對於肺癌病患治療及延長病患生命，著實重要。目前中國附醫肺癌團隊，對於新診斷肺癌病患，或治療有疑慮的肺癌病患，均採多科整合，多科治療，幫病患找到較佳治療方式。