劉毓秀公共托育許願 捲動社會聲浪響應

聯合報今年70周年，邀70位各界代表許願未來，托育政策催生聯盟召集人劉毓秀9月間許願在政府政策與社會支持下，讓台灣女性生育率、就業率同步增加，改善台灣少子化問題，報導刊出以來普獲教育部等各界正面回應。

劉毓秀說，她長期推動公共托育政策，但在報導出刊後，周遭親朋好友紛紛表示現在才知她究竟做了哪些事又為何做，也予以支持，可見報導真的對人有影響。最重要的是，公部門與企業界回應都相當不錯，甚至有教育部官員說未來會朝托育聯盟所提的公共化與私立幼兒園朝七比三比例高標邁進。

劉毓秀說，這些效應在9月11日報導刊出後就陸續開始，首先是托育聯盟在4天後9月15日舉行早就預定的公聽會，主張打造友善勞資雙方的育嬰假、修正性別工作平等法等條文時，許多立委主動出席並發言，顯示托育聯盟的政策推動大受注目。

最讓劉毓秀吃驚的是，雇主代表如全國商業總會、製造業公會等都前來，且未反對托育聯盟論點，讓托盟非常振奮。

「這類女性議題過去最大障礙就是雇主，現在雇主態度大幅轉變，是極大突破。」劉毓秀說，托盟向來認為要讓女性留在職場，須讓育嬰假像北歐一樣可請半天甚至一、兩小時。過去官方都說雇主不會同意這類做法，未料當日雇主沒說如此會讓公司很難做事，只希望政府負擔因此產生的經費，非常難得。

同時，會上邀請的勞工相關學者都是男性，原本托盟擔心他們可能難以理解女性所需的政策，沒想到他們也支持。

另外，10月份一場相關主題的研討會上，各界都表達對劉毓秀從事相關領域的佩服；劉毓秀與企業高層如台北101前總經理張振亞談相關議題時，也以刊出報導講述提升女性工作條件的重要性。「相關報導一方面講出這個議題的重要性，一方面提高我的正當性，才會有更多人願意響應。」

劉毓秀說，負責公共托育政策的教育部國教署副署長許麗娟，也在台灣公民對話協會—多多益善舉辦的「同學我有問題」創學程線上活動中，表示未來希望將現在公共化幼兒園和私立幼兒園的三比七比例翻轉成七比三，「這是我第一次聽到政府引用我們的話。」

劉毓秀表示，她一直跟教育部官員說真正掐著台灣命脈的是托育嚴重營利化，認為目前私幼占7成太高。另一方面，占3成的公幼因往往是小學附幼，平日一到傍晚或寒暑假都不收托，最後媽媽或阿嬤仍得辭職，托盟因此呼籲教育部擴大時間較彈性的非營利幼兒園，希望和公幼合計比例來到7成。

如今教育部官員喊出公幼比七比三，劉毓秀說很不容易，畢竟要反轉台灣托育高度營利化非常困難。但基於私幼競爭與高價對小孩、對女性處境與工作傷害都很大，仍得繼續做下去，也需要更多社會聲浪響應。

教育部則表示，擴大公共托育一直是他們目標，目前已將幼兒教保公共化計畫3000班的目標達成期程從2024年提前至2023年。

看見3個月前許的願持續前進，劉毓秀非常欣慰。她說自己不愛名聲，但她知道要推動想推的事，須讓自己聲浪更大，才能翻轉女性處境與社會命脈。目前她正想方設法讓年輕女性了解保母也是份好工作，好提升保母年輕化，並以當今低生育率說明20年後育齡婦女必然更少，盼讓社會更理解少子化嚴重性。