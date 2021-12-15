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吃喝好貴！檢調下周全面查漲價 鎖定火鍋、速食店
近期民生餐飲頻傳漲價情事，為防堵不肖業者藉機哄抬物價、法務部與公平交易委員會、經濟部、行政院農業委員會、財政部、行政院消費者保護處下周起展開共同稽查行動，遏阻違法囤積哄抬犯行危害民眾消費。
行政院本月10日即責成法務部成立跨部會「物價聯合稽查小組」，將針對指標性業者漲價作為進行稽查，若查出不合理漲價，將速查、嚴辦。
稽查小組將於下周起全面行動，優先將近期已漲價、且具指標性的連鎖品牌業者列為第一波稽查對象，包括火鍋店、速食店、特色料理餐廳等都已被鎖定。
法務部今天說，稽查小組將請業者提供具體漲價原因、品項、漲價幅度、供應商名單及相關佐證資料，並配合現場稽查，逐一查證漲價是否合理。
此外，稽查小組除追查餐廳消費端，還會依食材供貨管道追溯供應商、通路商、生產端，以找出聯合壟斷的廠商為何。
法務部說，若經稽查小組查證涉有公平交易法聯合行為、欺罔行為或刑法意圖抬高交易價格，囤積物品等行為，即交由公平交易委員會或檢調機關依法查辦，並以罰鍰或刑罰來嚴懲不法。
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