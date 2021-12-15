快訊

陸正式公告：兩岸ECFA明年繼續實施 暫時無虞

立陶宛外交代表團撤出中國大陸 知情人士：人員安全有疑慮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吃喝好貴！檢調下周全面查漲價 鎖定火鍋、速食店

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導
為防堵不肖業者藉機哄抬物價，行政院責成法務部成立跨部會「物價聯合稽查小組」，將針對指標性業者漲價作為進行稽查，若查出不合理漲價，將速查、嚴辦。 示意圖／ingimage
為防堵不肖業者藉機哄抬物價，行政院責成法務部成立跨部會「物價聯合稽查小組」，將針對指標性業者漲價作為進行稽查，若查出不合理漲價，將速查、嚴辦。 示意圖／ingimage

近期民生餐飲頻傳漲價情事，為防堵不肖業者藉機哄抬物價、法務部與公平交易委員會、經濟部、行政院農業委員會、財政部、行政院消費者保護處下周起展開共同稽查行動，遏阻違法囤積哄抬犯行危害民眾消費。

行政院本月10日即責成法務部成立跨部會「物價聯合稽查小組」，將針對指標性業者漲價作為進行稽查，若查出不合理漲價，將速查、嚴辦。

稽查小組將於下周起全面行動，優先將近期已漲價、且具指標性的連鎖品牌業者列為第一波稽查對象，包括火鍋店、速食店、特色料理餐廳等都已被鎖定。

法務部今天說，稽查小組將請業者提供具體漲價原因、品項、漲價幅度、供應商名單及相關佐證資料，並配合現場稽查，逐一查證漲價是否合理。

此外，稽查小組除追查餐廳消費端，還會依食材供貨管道追溯供應商、通路商、生產端，以找出聯合壟斷的廠商為何。

法務部說，若經稽查小組查證涉有公平交易法聯合行為、欺罔行為或刑法意圖抬高交易價格，囤積物品等行為，即交由公平交易委員會或檢調機關依法查辦，並以罰鍰或刑罰來嚴懲不法。

漲價 法務部 行政院

延伸閱讀

苗栗女力時代 行政院性平金馨獎三連霸肯定

限時完食100盎司肉就免單！火鍋世家「大胃王挑戰」失敗還有75折，開鍋擲骰子送蝦

錢都涮涮鍋x珍煮丹「泰式奶茶麻吉燒」限時免費吃到飽！爆漿奶茶餡一咬驚艷

火鍋絕配「沙茶醬加生蛋黃」超美味？ 網道破驚人真相

相關新聞

吃喝好貴！檢調下周全面查漲價 鎖定火鍋、速食店

近期民生餐飲頻傳漲價情事，為防堵不肖業者藉機哄抬物價、法務部與公平交易委員會、經濟部、行政院農業委員會、財政部、行政院消...

直擊華燈初上／踏入台灣日式酒店 夜訪情慾與權謀世界

2021年11月26日，Netflix台劇《華燈初上》上線，特殊題材、緊湊情節引發兩岸觀影熱潮。此劇劇本打磨4年，以1988年的台北林森北路條通（台灣日式酒店）為舞台，講述一起環繞「光」酒店的兇殺事件，線索指向媽媽桑、陪酒小姐、酒店來客、男性公關與幫派人士，推理之餘折射風月場的浮生百態，人物刻劃亦是立體鮮活。

禦寒衣物準備好！北台灣17日降溫有雨 公投日最冷可達11度

氣象局今天表示，17日起因鋒面及冷空氣影響，北台灣白天高溫預估約攝氏22度，18、19日這兩天夜晚清晨最冷，中部以北低溫...

擴散條件差 中南部空品明起連兩天「亮橘燈」

明後兩天中南部擴散條件差 ，容易累積汙染物，午後西半部也容易因為光化作用影響，導致臭氧上升，中部、雲嘉南、高屏空品都會「...

「國家級警報」以後7秒就能收到 氣象局建地震監測儀

交通部中央氣象局為提升地震防災效率，將與新北市消防局合作，在新北市轄內設置11處井下地震儀觀測站、1處位於新店區十四張防...

周六公投投票日 台鐵現售票狀況與元旦差很多

本周六就是四大公投投票日，藍綠兩黨連日積極宣傳，全力動員公投議題，希望把公投投票拉高到政黨對決，不過民眾反應其實有點冷清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。