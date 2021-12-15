台灣獨家！agnès b.推桌遊卡牌 用遊戲「淨灘」挺環保
時尚品牌agnès b.設計師Agnès Troublè在2003年購入一艘縱帆船，並將她命名為「TARA」，此後這艘探險船就開啟了無國界的環境保育探勘航程，致力向大眾宣導海洋環保意識，歷年來也曾舉辦攝影活動、學術研究交流等等，足跡遍及世界各地。今年為了更深入傳遞海洋保護意識，agnès b.台灣與TARA海洋科學考察基金會特別推出一款以「淨灘」為概念的限量桌遊卡牌「TARA Ocean Mission 海洋任務」，以寓教於樂的方式，讓大家可以在遊戲中更了解海洋環境受到的污染，更能強調塑料危機意識。
「TARA Ocean Mission 海洋任務」限量桌遊卡牌是台灣獨家的產品，適合2-6人一起參與，由環保牌與垃圾牌兩種牌所組成，垃圾牌上的圖案來自海邊淨灘時經統計最常發現的汙染物，像是廢棄漁網、塑膠袋、一次性餐具、寶特瓶、吸管、菸蒂等，當中還有兩張卡特別提及保養品柔珠添加與衣物洗滌廢水，提醒大家檢視在生活中使用的許多東西都會造成污染。而環保牌中還有海豚、寄居蟹等特殊牌，分別都有不同的加分作用，增添遊戲樂趣。
TARA海洋科學考察基金會從2010年起即投入海洋塑膠的研究，發現在部分海域的微塑膠（Microplastic，半徑或長度小於5mm的塑膠）數量已經跟浮游生物一樣多，嚴重危害海洋生態。更糟糕的是，根據預測，如果人類丟棄塑膠製品的速度沒有減緩，到了2050年，海洋中的塑膠將會比魚類還要多。所以這次「TARA Ocean Mission 海洋任務」限量桌遊卡牌特別聚焦在此議題，並以大部分採公益形式的發行概念，提供給全台國中小學、環保團體以及親子飯店，期待讓更多年輕學子、孩童在遊戲過程中感受當前面臨的海洋塑膠危機，讓對環境友善的意念於心中發酵，從而成為減塑新世代。此桌遊卡牌也會保留極少量於門市販售，官方網站也能買到，想收藏的粉絲們可要把握時間。
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