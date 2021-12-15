「國家級警報」以後7秒就能收到 氣象局建地震監測儀

交通部中央氣象局為提升地震防災效率，將與新北市消防局合作，在新北市轄內設置11處井下地震儀觀測站、1處位於新店區十四張防災公園之地表即時強震站，並升級現有36處地表即時強震站。氣象局表示，當觀測站全數建置完後，本來平均要震後10秒才能發布「國家級警報」，預計將能縮減至7秒，提供民眾更多逃生時間。

交通部中央氣象局長鄭明典與新北市副市長謝政達今日在新北市府簽訂備忘錄，雙方將合作在新北市境內增設並加強地震監測儀器，期盼提升消防局的救災能力，並讓民眾更早收到強震通知。

中央氣象局今年開始執行前瞻基礎建設第2階段「民生公共物聯網數據應用及產業開展計畫」，盼增加強震預警功能。中央不只要增設井下地震儀觀測站，維持強震時收到的即時警報準確度，還會升級現有的地表即時強震站。

氣象局表示，中央計畫將從都會區開始執行計畫，會在4年內增加32座井下地震儀觀測站，主要以六都為主，由於新北市因人口稠密，為重要建設發展重鎮，將成為本計畫第一波建置的城市。

氣象局指出，新北原本就有4座井下地震儀觀測站，這次將會再興建11座，總數將達15座，今年初已陸續興建，預計明年全數完工。

氣象局指出，他們不只興建地下觀測儀，還會升級新北現有的36座地表即時觀測站，並於新店再新建1座地表即時強震站，兩者互相搭配，將大幅縮短監測地震數據的時間，若全部興建完，原本要在震後10秒才能發出的「國家級警報」，將縮短至7秒就能發出。