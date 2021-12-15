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擴散條件差 中南部空品明起連兩天「亮橘燈」

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
明起三天空品。圖／取自空品監測網
明起三天空品。圖／取自空品監測網

明後兩天中南部擴散條件差 ，容易累積汙染物，午後西半部也容易因為光化作用影響，導致臭氧上升，中部、雲嘉南、高屏空品都會「亮橘燈」，提醒敏感族群外出注意。

環保署表示，明天環境風場為偏東風，竹苗以北擴散條件普通，中部以南擴散條件較差，午後西半部受光化作用影響，臭氧易上升；氣象局預報，北部及中南部地區清晨亦有局部霧或低雲影響能見度。

明天宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級，北部近山區午後可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

17日鋒面通過及東北季風增強，竹苗以北位於迎風面擴散條件較好，中南部位於下風處，稍易累積汙染物；雲嘉南沿海地區午後因風速增強，易有揚塵現象影響空氣品質。宜蘭及花東「良好」等級；北部、竹苗「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏「橘色提醒」等級。

18日東北季風或大陸冷氣團影響，竹苗以北位於迎風面擴散條件佳，中南部位於下風處，稍易累積汙染物。竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級。

宜蘭 東北季風 冷氣團 空氣品質

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