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冬至將到 基醫中醫科備妥藥丸「三九貼」為患者調體質

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
衛生福利部基隆醫院中醫科21日（冬至）起提供「三九貼」療程，在穴位敷貼藥材溫煦肺經陽氣、驅散內伏寒邪，達到防病治病目的。圖／衛福部基隆院提供
衛生福利部基隆醫院中醫科21日（冬至）起提供「三九貼」療程，在穴位敷貼藥材溫煦肺經陽氣、驅散內伏寒邪，達到防病治病目的。圖／衛福部基隆院提供

中醫有「冷在三九，熱在三伏」，一年兩次調整過敏體質時機。衛生福利部基隆醫院中醫科主任張淑媚說，今年冬至是21日，「三九」是指從冬至隔日算起，每九日為一數。有意接受「三九貼」溫煦肺經陽氣、驅散內伏寒邪防病治病，有需要的民眾可多利用。

張淑媚表示，冬至隔日算起每九日為一數，第一個九日為一九，第二個九日為二九，第三個九日為三九，稱作「三九天」，是一年最冷的時候，也是過敏性鼻炎、異位性皮膚炎、氣喘及慢性支氣管炎的好發時段。

中醫學有「調和陰陽」理論，在陽氣旺盛的夏季「三伏天」，進行三伏貼預防和治療這些病症，更適宜在陰氣旺盛的冬季「三九天」加強治療。張淑媚說，今年三九貼適宜敷貼時間為21日（熱身）、30日（一九）、明年1月7日或8日（二九）和1月17日（三九），另在1月26日加強敷貼。

基隆醫院三九貼藥材選用白芥子、細辛、甘遂、甘草、肉桂等具有減敏、平喘、化痰止咳、辛溫香竄及逐痰利氣的溫陽性質中藥材，磨成粉再以薑汁揉合成丸後，敷貼背部定喘、風門、肺俞、腎俞等穴位，經皮膚吸收行經絡氣血達病處，以達溫煦肺經陽氣、驅散內伏寒邪目的，進而防病治病。有研究報告指出，連續敷貼3年以上，氣喘及過敏性鼻炎病情可獲得改善。

張淑媚提醒民眾，穴位經敷貼藥丸後，皮膚若產生局部紅、癢或燒灼感，或有輕微脫皮、起小水泡等屬正常現象，可縮短貼敷時間不必太過擔心。孕婦，未滿2歲嬰兒幼兒和感冒、發燒、咽喉發炎、肺部感染、嚴重心肺功能不足或曾有中、西藥物過敏史的人，不適合接受穴位敷貼治療。

敷貼三九貼後，飲食應以清淡為宜，避免食用生食、冰品、辛辣及油炸等刺激性食物，或食用易引發過敏的食物，如竹筍、蝦子、螃蟹等，以免影響治療效果。

衛生福利部基隆醫院中醫科21日（冬至）起提供「三九貼」療程，在穴位敷貼藥材溫煦肺經陽氣、驅散內伏寒邪，達到防病治病目的。圖／衛福部基隆院提供
衛生福利部基隆醫院中醫科21日（冬至）起提供「三九貼」療程，在穴位敷貼藥材溫煦肺經陽氣、驅散內伏寒邪，達到防病治病目的。圖／衛福部基隆院提供
衛生福利部基隆醫院中醫科21日（冬至）起提供「三九貼」療程，在穴位敷貼藥材溫煦肺經陽氣、驅散內伏寒邪，達到防病治病目的。圖／衛福部基隆院提供
衛生福利部基隆醫院中醫科21日（冬至）起提供「三九貼」療程，在穴位敷貼藥材溫煦肺經陽氣、驅散內伏寒邪，達到防病治病目的。圖／衛福部基隆院提供
衛生福利部基隆醫院中醫科21日（冬至）起提供「三九貼」療程，在穴位敷貼藥材溫煦肺經陽氣、驅散內伏寒邪，達到防病治病目的。圖／衛福部基隆院提供
衛生福利部基隆醫院中醫科21日（冬至）起提供「三九貼」療程，在穴位敷貼藥材溫煦肺經陽氣、驅散內伏寒邪，達到防病治病目的。圖／衛福部基隆院提供

中醫 冬至 氣喘

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