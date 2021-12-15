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成大醫院和研華簽約合作 積極開發多項AI系統

中央社 / 台南15日電

成大醫院和研華公司今天簽訂產學合作計畫合作備忘錄，未來將結合雙方醫療專業及物聯網科技，積極開發AI輔助判讀模型與影像緊急通報（e-Alert）系統。

成大醫院發布新聞稿指出，成大醫院和全球工業物聯網領導廠商研華公司今天簽訂產學合作計畫合作備忘錄，未來雙方將積極開發AI輔助判讀模型與影像緊急通報系統，其中雙方共同開發的乳房超音波腫塊偵測模型，今年9月已取得食品藥物管理署（TFDA）認證許可。

成醫表示，這次合作聚焦4大醫療主題應用，包含主動脈剝離檢測、乳房超音波腫瘤檢測、氣胸檢測、肌少症檢測。透過產業AI應用開發平台，醫療影像輔助建模工具，提供AI模型管理、自動化再訓練與再部署，讓成大醫院將醫學影像與專家標示等數據資料於自家平台運作，共同發展AI輔助判讀模型與影像緊急通報系統，保障資料安全性。

成大醫院院長沈孟儒說，成醫和研華合作，以結構化醫療大數據共同開發臨床決策系統及多項警示系統，輔助醫師診斷治療。將成大醫院推向精準醫療，打造無空間及時間差的「無牆化」智慧醫院典範。

研華科技技術長楊瑞祥表示，這次合作實踐研華與行業夥伴共創應用的最佳示範之一；雙方共同開發的乳房超音波腫塊偵測模型通過TFDA認證，更具領先指標性作用。

成大醫院 AI 物聯網

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