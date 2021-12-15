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旋轉肌破裂手無法抬高 醫師反式人工肩關節置換術救治
1名75歲家庭主婦，因左邊肩膀庝痛、手舉不起來，造成生活不便，就醫透過核磁共振檢查，發現因退化造成大片的旋轉肌破裂，醫師為她「微創反式人工肩關節置換手術」，傷口僅約4公分，且術後3天即出院，肩膀恢復良好且手也能抬高了。
長安醫院副院長、骨科醫師林茂仁說，旋轉肌的功能就是肩關節旋轉，包括前舉、外展、外轉及內轉等，造成旋轉肌破裂的主要原因有二 ， 一是老化，和關節退化一樣，肌腱也會退化 ，二是肩膀過度使用。其症狀除了會感到肩痛，手也舉不高、或舉不起來，嚴重者甚至會半夜痛醒，長久下來就影響到生活品質。
他說，因病患肩旋轉肌腱大片破裂，若勉強施行肌腱修補，預後不好，因此建議施行微創反式人工肩關節置換手術。反式人工關節在國外已行之多年，藉由和傳統人工肩關節相反的特殊設計，置換後不需倚賴旋轉肌腱，而是改用更強壯的三角肌來恢復肩關節功能、讓手舉起來，治療效果相當良好。
林茂仁說，今年健保署有將反式人工肩關節納入健保給付，若審核通過，病患就可以得到健保的給付，是病患一大福音。也提醒民眾，若肩膀出現疼痛，建議盡早就醫，以獲得正確診斷與適當治療。
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