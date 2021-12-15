男子遭霰彈槍波及釀鉛中毒 罕見案例登國際期刊

一名20多歲男子近年遭霰彈槍波及，雖救回一命卻因體內殘留彈殼導致鉛中毒，是國內罕見案例，林口長庚團隊投稿獲刊英國期刊「醫學季刊」，呼籲各國注意子彈的鉛中毒危機。

收治個案的林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海近日接受中央社記者訪問時說，這名20多歲年輕人近年在路上意外遭霰彈槍的流彈波及，左胸、左臂、脖子滿是密密麻麻的傷口，緊急送醫救回一命。

顏宗海指出，這名患者到林口長庚就醫，希望取出體內彈殼，但經X光檢查發現，患者體內的彈殼數量實在太多，逐一取出恐對傷患造成二度傷害，隨後經抽血檢查，意外發現個案血液中鉛濃度超標，早已鉛中毒。

顏宗海說，根據標準，成人體內每100cc血液中的鉛不可高於10微克，但這名傷患血液中鉛濃度高達24，醫療團隊緊急使用螯合劑替患者解毒，研判應是遺留在體內的彈殼造成鉛中毒。

他指出，這是林口長庚醫院首次遇到因彈殼引發的鉛中毒個案，該個案報告發表於5月份英國老字號期刊「醫學季刊」（QJM: An International Journal ofMedicine）。

顏宗海說，全球許多國家有狩獵習俗，因此有發現鉛殘留於獵物的案例，近年也在國際間引發討論，希望透過這次個案經驗分享，提醒他國醫師注意彈殼留在體內，可能引發的鉛中毒風險。

顏宗海表示，鉛存在於日常生活環境中，台灣早期使用的高級汽油中含鉛，曾引發鉛中毒個案，2000年起逐步改用無鉛汽油，相關案例已愈來愈少。

不過，顏宗海指出，目前許多顏料成分中仍會添加鉛，呼籲勿買來路不明的玩具、化妝品、草藥等，另外像是電池、防鏽油漆等也可含鉛，老舊社區也可能使用到鉛水管；在職業方面，焊接、電池工人都是鉛暴露的高風險族群，應避免把工作服帶回家。

顏宗海說，鉛在人體中的半衰期長達1個月，在骨頭中半衰期則達25年，恐引發造血、消化、神經、泌尿等多系統症狀，包括貧血、便秘、肚子痛、智力下降、反應遲鈍、注意力不集中、慢性腎病、高血壓、心血管疾病等，但因症狀缺乏單一性，診斷起來並不容易。

顏宗海強調，世界衛生組織（WHO）認為鉛沒有所謂的安全暴露量，尤其孩子接觸到可能影響智力發展、導致遲緩等，美國疾病管制暨預防中心（CDC）也於今年10月將孩童的正常血鉛濃度，從每100cc血液中的鉛含量5微克下修至3.5微克。

顏宗海呼籲，父母帶孩子出遊時，若發現遊樂設施的油漆剝落應特別注意，也影避免讓孩子咬玩具，採購餐具時挑選與食物接觸面沒有顏色的碗盤；另因鉛會沉積在骨頭裡，建議避免熬製大骨粥，都能降低鉛暴露風險。