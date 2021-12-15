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今年汽車竊盜案大減23.5％，偷車賊這個年齡層最多

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

主計總處發布國情統計，109年汽、機車竊盜案件發生數分別為1,006件、4,511件，較108年分別大減30.9％及減25.5％。今年1-10月汽、機車竊盜案件發生數各為672件、3,741件，較109年同期分別減23.5％及減2.4％。汽、機車竊盜嫌疑犯均以30-39歲及40-49歲最多，併計後分別占59.2％及53.9％

主計總處表示，根據內政部警政署統計，109年汽、機車竊盜案件發生數分別為1,006件、4,511件，較108年分別減30.9％及減25.5％，若與105年相較，亦分別減77.6％及減68.7％。110年1-10月汽、機車竊盜案件發生數各為672件及3,741 件，較109年同期分別減23.5％及減2.4％。以破獲率來看，109年汽、機車竊盜案件破獲率分別為101.4％及115.5％，與105年相較，均明顯提升；

按縣市別觀察，110年1-10月汽車竊盜案件前三大分別為桃園市（占總發生數17.0％）、新北市（占8.8％）及高雄市（占8.0％），六都合占51.0％，較109年同期減9.8個百分點；機車竊盜案件之前三大依序為新北市（19.7％）、桃園市（占13.1％）及高雄市（占 11.1％），六都合占66.8％，較109年同期減 5.8 個百分點。

110年1-10月汽、機車竊盜嫌疑犯人數分別為434人及1,252 ，較109年同期減17.0％（或減89人）及減8.6％（或減118人）；按年齡別觀察，汽、機車竊盜嫌疑犯均以30-39歲及40-49歲最多，併計後分別占59.2％及53.9％；另兒童與少年（0-17歲）汽、機車竊盜嫌疑犯分別占2.8％及占9.0％，較109年同期分別減2.6個百分點及減2.1個百分點。

竊盜 桃園

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