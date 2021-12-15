生技結合資通AI 翁啟惠：台灣有機會發展大健康產業

前中研院院長翁啟惠認為，台灣健保制度施行26年，累積完整病歷資料，也建立人體生物資料庫，尤其華人占全球人口比例達1/4，全球生技業對華人特有疾病、對藥物的開發及使用劑量做研究有高度興趣；生技業若能結合資通訊、人工智慧（AI）運算技術等台灣產業優勢，有機會發展成大健康產業。

生技產業常遭市場質疑，只會販售未來題材，擔任生策會會長的翁啟惠強調，即使是美國投入千億美元在阿茲海默症藥物研發，看似成功率渺茫也不放棄，因為生技無法像製造業2、3年即可見真章，台灣投資者要有耐心，生技投資至少要花10、20年。

翁啟惠接受中央社專訪時表示，台灣生技產業產值今年達新台幣6000億元，市值已突破兆元，其中，新藥及高階醫材是質量最高的兩大項目。不過，兩個數字都不到全球整體的1%，顯見仍有很大成長空間。

研究不能metoo 透過技轉讓研究落地為產品

他指出，台灣除了人體生物資料庫外，還有資通訊、人工智慧運算技術等優勢，有機會發展成大健康產業，關鍵在於讓不同領域結合應用。

對照美國的生技產業經驗，翁啟惠分析，美國生技業跟學術圈緊密連結，不少基礎研究的突破，像是基因重組技術、基因編輯、幹細胞、雷射、分子影像、聚合酶連鎖反應（PCR）等技術最後都推動新的產業發展應用。美國後來在1980年代訂立生技產業相關條例，鼓勵大學教授也可以創辦公司，讓學校的智慧財產後續也有機會商業化。

翁啟惠說，自己在中研院院長任內催生台灣的「生物新藥產業發展條例」，這項條例在2007年通過，雖然慢了美國20多年，但法案架構大致完整，目的也是希望促進產學互動。

他指出，台灣過去很少發展新藥或高階醫材，「生物新藥產業發展條例」通過後，鼓勵產業往高階醫療器材跟新藥開發進行，10年多來，台灣現在已有18個新藥，其中8個已通過美國食品暨藥物管理局（FDA）或歐盟藥品管理局（EMA）核准，進入國際市場，可見台灣其實具備發展能力，只是目前還沒有出現足以翻轉產業的產品。

翁啟惠認為，台灣多數資金還不習慣早期投資，但是生技業具備研發期長、失敗率高、法規嚴謹的特性，必須要有穩定的資金、分階段持續投入才行。台灣在產業認知上必須改變思維；生技業跟製造業不同，不是2到3年就可以看到成果，可能要投資10年到20年才能看到成果，投資者確實要更有耐性，而且產業「不投資就沒有希望」。

翁啟惠以美國為例，美國已投入1000億美元在阿茲海默症的藥物研發上，儘管目前成功率渺茫，但是仍舊持續投入，「如果真的開發出藥物，對社會影響力非常大」。

他強調，「研究不能me too」，一定要鼓勵走完全沒走過的路才行。台灣學術界雖然在不少疾病領域屢有新突破，但是翁啟惠觀察，很少看到發展成為產業的案例，如何透過技轉讓研究成果落地成實際產品，「接力賽還要加強」。

人才出路在產業 期待近兩年台灣有指標性成果出現

人才部分，翁啟惠觀察，台灣具備優質研究人才，但是人才不能只是到政府機關或學校而已，最大出路還是產業。生技產業發展起來後，人才有發揮空間、產業新的問題可以再回到學術界，才能真正形成正向循環，目前台灣這部分還在發展中。

翁啟惠提到，美國也只有部分地區成功發展生技業，像是位於知名大學附近、具備研發活力，周遭也要有國際大都會環境，像是醫學中心、生活機能良好等要件才能成功。以這些標準來看，台灣當然也具備發展生技產業的條件。

翁啟惠對台灣生技產業未來發展抱持樂觀態度，他認為，台灣已經有好的法規環境以及高素質人才，重要的是持續投資，這些條件齊備後，早晚會有突破性成果出現，台灣在等待一個指標性的亮點，期待近2到3年就能放出光芒，照亮台灣生技產業，受到全球矚目。

至於會在什麼樣的領域出現突破，翁啟惠表示，台灣生技產業跟其他國家相比，屬於百花齊放型，什麼領域都有人投入研發，也許是癌症領域或是疫苗，都有可能。

翁啟惠帶領的中研院基因體研究中心研究員馬徹團隊，在疫情爆發後積極投入廣效疫苗開發，近來廣效mRNA疫苗也有最新進展。翁啟惠指出，目前已成功研發出去醣化廣效棘突蛋白或mRNA疫苗，已申請專利，並進入技轉洽談階段。