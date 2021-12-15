翁啟惠研發廣效疫苗 實驗室超高速篩選系統曝光

全球COVID-19變種病毒接連來襲，前中研院院長翁啟惠積極投入廣效疫苗開發，他位於中研院實驗室首度曝光，價值新台幣4億元的超高速篩選系統，一天可測試100萬個化合物，省下過去必須耗費數個月或數年才能完成的工作。

目前擔任國家生技醫療產業策進會會長的翁啟惠11月剛從美國返台，12月6日特地帶中央社採訪團隊走訪中研院基因體研究中心實驗室，一套運作中的超高速篩選系統機器手臂，吸引眾人視線。

矗立在實驗室中央的機器手臂，目前全球只有五台，其中包括美國國家衛生研究院（NIH）與中研院。翁啟惠說，台灣早在幾年前就導入這台機器手臂，算是走在前端。

過去科學家篩選化合物耗費許多心力、時間，翁啟惠幫中研院導入超高速篩選系統機器手臂，搭配AI人工智慧、演算法後，一天就可以測試100萬個化合物，這在過去可能要耗掉幾個月或幾年的時間，借助新科技的加入，過去辦不到的，現在可以快速完成。

全球現階段仍籠罩在COVID-19變種病毒陰影下，繼Delta變異株後，Omicron也來勢洶洶，威脅台灣邊境防疫。翁啟惠帶領中研院研究員馬徹團隊，積極投入廣效疫苗開發，近來獲致最新研究成果。

由於這款疫苗是以特定位置去醣化的棘突蛋白或其前身mRNA為抗原，初步動物實驗對多種偽變異株有保護力，預期對最新的變種病毒也具保護力，基因體研究中心實驗室扮演相當重要角色。

穿著白袍，翁啟惠自在地走在熟悉的實驗室內；「我沒辦法想像，他除了研究之外還能做什麼事」，在威爾許得獎影片中，妻子受訪時以這段話註解翁啟惠的研究生涯。面對太太一席讓外界印象深刻的談話，翁啟惠略顯尷尬，苦笑坦言「研究」始終是他的最愛，也是最大的興趣，一旦真的投入研究，其他事情就沒有那麼在意。

翁啟惠認為，一個人找到興趣非常重要，他觀察許多小孩在成長過程中，家長都傾全部資源積極栽培，但小孩學鋼琴、學跳舞養成興趣後，若想繼續走這條路，父母卻擔心難以餬口，反而可能折損個人發展。

翁啟惠有這番感悟其實源自親身經歷，他很早就對化學領域有濃厚興趣，不過，當時社會環境普遍認知最好的出路是醫學系。

翁啟惠高三時已經確定保送清華大學化學系，但是親友都說「你成績那麼好，一定考得上醫科」，因此他轉到丙組準備報告醫學系，但因第一次念生物科，考得一塌糊塗而沒能考上醫科。

翁啟惠自嘲不適合當醫生，因為會把病人當實驗品；然而，正是翁啟惠與生俱來的「好奇心」，讓他成為國際知名醣科學家。

他曾在2012年獲得美國化學會亞瑟科博獎、2014年獲得沃爾夫化學獎，該獎項經常被視為諾貝爾獎前哨，2015年又獲英國皇家化學會羅賓遜獎，今年再獲威爾許化學獎，照國際慣例，拿了沃爾夫獎和威爾許獎後，下一步就是諾貝爾獎，因此外界看好翁啟惠諾貝爾獎之路已近了。