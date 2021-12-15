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莊人祥：392劑屆效莫德納疫苗 供實驗動物施打

中央社 / 台北15日電

台北市長柯文哲指出，有1批莫德納疫苗已過期報廢。指揮中心發言人莊人祥今天表示，有392劑莫德納疫苗屆效，提供學術單位用於實驗動物施打，將疫苗使用完畢。

柯文哲在今天上午播出的廣播節目「千秋萬事」專訪中批評中央疫苗政策，並指他前天開會時，才知道有1批莫德納的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗放到過期報廢。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天在疫情記者會上表示，即將屆效的莫德納疫苗已使用完畢，除了用於民眾接種外，還有非常少量的屆效疫苗，提供實驗動物施打。

莊人祥會後接受媒體電話聯訪表示，先前有某學術單位提出需求，盼提供屆效疫苗可用於動物實驗；有392劑於12月7日到期的莫德納疫苗，便提供給該單位實驗動物施打。

莊人祥強調，上述疫苗僅是解凍後過了存放時間，但未進行效期展延測試。他提及，先前也曾有屆效的蛇毒血清，提供給動物園儲備，供遭毒蛇咬傷的動物使用。

莫德納疫苗 莊人祥 疫情

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