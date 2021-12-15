氣象局和新北共推地震預警合作 三峽等11區將設觀測儀
為了在人口密集的都會區，更加精進強震預警效能，氣象局今和新北市政府簽署「地震預警合作備忘錄」，共同推動地震防災預警工作。明年2月起，將於新店區十四張歷史公園啟用的1座大型地表強地動觀測站，除具備震後應變及提升防救災效能外，亦將兼具地震相關宣導功能，期能達到全民防災、公民教育的目標。
氣象局長鄭明典今和新北市政府副市長謝政達共同簽署「地震預警合作備忘錄」。
氣象局表示，為期四年的都會區強震預警精進計畫，是前瞻基礎建設2.0的一環，第1階段自今年起，分別在新北市的金山區、雙溪區、三芝區、烏來區、三峽區、汐止區、新莊區、石碇區、平溪區、林口區及坪林區等11個行政區，增設11座井下地震儀觀測站及1座地表強地動觀測站。
此外，還升級現有36座強地動觀測站，氣象局表示，透過強化地震監測設施，提升地震預警及防救災效能，降低震災對人命與財產安全損害。
鄭明典表示，特別感謝新北市政府消防局、農委會茶業改良場文山分場、林務局羅東林區管理處台北工作站、新北金山高中、新北雙溪高中等單位的協助；氣象局將以專業回饋地方，盡力提供新北市民最即時、最精準的地震防災預警資訊。
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