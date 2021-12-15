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華信航空高金航線111年1月首航 機票16日開賣

中央社 / 金門縣15日電

金門縣政府觀光處今天表示，華信航空高雄－金門航線民國111年1月27日首航，初步規劃上下午各1班次，全額票價新台幣2154元，明天開賣；但111年春節期間機位將另外公告。

觀光處發布新聞表示，華信航空高雄－金門航線明年1月27日首航，機位將於明天上午9時開賣；而民眾關心的1月28日到2月8日春節管制期間機位將併同民航局開放第2波加班機時間點統一開賣。

但明天上午9時開賣的將是明年1月27日及2月9日以後的航班。觀光處表示，目前華信航空初步規劃上、下午各1班次，全額票價2154元，有需求的民眾和旅客多加留意及利用。

縣府表示，空運為金門民眾往返台金最重要的交通工具，其中，高雄－金門航線自遠東航空停航後，僅剩立榮航空一家獨營；為便利台灣南部鄉親往返，縣長楊鎮浯指示縣府團隊努力爭取華信航空能加入高金航線行列。

觀光處交通行政科長顧克亞表示，回顧從109年11月16日起，縣府即針對這個議題多次拜會民航局及華信航空等相關單位，台北、高雄兩地奔波，這1年間雖然經歷了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻、舒緩等時期，仍積極協調這個攸關民眾交通便利的重大議題。

顧克亞表示，在民航局舉辦的疏運協調會議中，以及縣長、觀光處長協同地區旅遊業者拜會民航局的過程中，縣府一再爭取，終於促成華信航空明年1月27日起加入高雄－金門航線，對即將到來的111年春節假期疏運注入更多運能，也為未來縣府航班協調增加更多彈性。

金門 航線 華信航空 高雄市

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