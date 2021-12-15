還有58萬份農遊券僅1.6萬登錄 農委會加碼抽iPhone 13

想抽888農遊券嗎？農委會第二階段、買千即可登錄抽農遊券活動，共推出58萬個名額，抽獎可獲888員農遊券，但現在僅1萬6651人登錄，剩餘名額多達56萬3000多餘個，農委會加碼促銷抽iPhone 13。

農委會水保局表示，12月31日前至農遊券APP登錄發票或紙本五倍券，即享好康回饋三重抽，分別將於111年1月份先抽出22萬張早鳥農遊券888元、周周抽總價值1800萬，5000份獎項的農村好禮，加碼再抽iPhone 13，消費不需使用農遊券，全民皆可參加。

水保局表示，第二階段、58萬份農遊券抽籤時間，包括111年1月初，先抽出22萬張。(登錄截止日111/12/31)；111年2月9日，再抽出36萬張。(登錄截止日111/01/30)；至於周周抽抽獎期間則是即日起到111/4/13 每周三（2/2年假、2/9抽農遊券，周周抽好禮活動暫停）。

水保局說，民眾先下載農遊券APP，並登入/註冊農遊券APP會員；在合作店家結帳時，點擊APP中「滿千登錄」，掃描店家活動QRcode；消費滿千後，選取憑證類型「發票」，輸入「發票號碼」、「發票金額」，上傳「發票照片」，完成發票登錄。

此外，若是紙本五倍券登錄，消費滿千後，選取憑證類型「五倍券」，輸入「紙本五倍券編號」、「使用金額」，上傳「五倍券照片」，完成登錄；每張發票、五倍券限登錄一次，重複登錄無效。