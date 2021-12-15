全聯助防疫、挺農業 月底前門市施打疫苗就送鳳梨釋迦

賣場陸續加入疫苗施打點行列，為提升民眾疫苗接種率，同時積極協助推廣鳳梨釋迦內銷市場，全聯今宣布再加碼，自即日起到12月底至有設置施打COVID-19疫苗的門市接種，即可獲得1顆台東鳳梨釋迦與1瓶礦泉水，數量有限，送完為止（若鳳梨釋迦送完將依門市現場等值水果取代）。

全聯福利中心配合中央流行疫情指揮中心規劃，自12月6日起陸續在適合門市設置COVID-19疫苗施打點，截至目前已有超過50家門市設置COVID-19疫苗施打點，累積施打針數超過6,000劑，除規劃良好動線也提供休息區與健康禮，讓民眾可充分休息觀察施打後狀況。

這次再加碼贈送台東鳳梨釋迦健康禮，特別精選擁有外銷等級、產地嚴選兩大特色的鳳梨釋迦，讓民眾更加認識鳳梨釋迦的營養與美味。全聯邀請符合公費接種資格、批次的民眾，踴躍攜帶健保卡、小黃卡接種疫苗， 一起守護自己和家人健康，提升全民防護力。