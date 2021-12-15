聽新聞
test
0:00 / 0:00
全聯助防疫、挺農業 月底前門市施打疫苗就送鳳梨釋迦
賣場陸續加入疫苗施打點行列，為提升民眾疫苗接種率，同時積極協助推廣鳳梨釋迦內銷市場，全聯今宣布再加碼，自即日起到12月底至有設置施打COVID-19疫苗的門市接種，即可獲得1顆台東鳳梨釋迦與1瓶礦泉水，數量有限，送完為止（若鳳梨釋迦送完將依門市現場等值水果取代）。
全聯福利中心配合中央流行疫情指揮中心規劃，自12月6日起陸續在適合門市設置COVID-19疫苗施打點，截至目前已有超過50家門市設置COVID-19疫苗施打點，累積施打針數超過6,000劑，除規劃良好動線也提供休息區與健康禮，讓民眾可充分休息觀察施打後狀況。
這次再加碼贈送台東鳳梨釋迦健康禮，特別精選擁有外銷等級、產地嚴選兩大特色的鳳梨釋迦，讓民眾更加認識鳳梨釋迦的營養與美味。全聯邀請符合公費接種資格、批次的民眾，踴躍攜帶健保卡、小黃卡接種疫苗， 一起守護自己和家人健康，提升全民防護力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言