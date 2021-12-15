快訊

直播／春節檢疫違規將罰款 指揮中心下午2時說明

禾馨執行長蘇怡寧遭父控遺棄罪 北檢「蘇母能生存」不起訴

全聯推廣鳳梨釋迦 限定2天買1送1 冷凍變雪糕更好吃

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
新鮮的鳳梨釋迦直接吃口感佳，熟軟後還可以冷凍保存，吃起來如同雪糕般，風味更佳。全聯未來也將推出鮮鳳梨釋迦雪糕。圖／全聯福利中心提供
新鮮的鳳梨釋迦直接吃口感佳，熟軟後還可以冷凍保存，吃起來如同雪糕般，風味更佳。全聯未來也將推出鮮鳳梨釋迦雪糕。圖／全聯福利中心提供

台灣是水果王國，但農產品經常看天吃飯，外銷狀況近來又常受到各國疫情影響。為了積極協助推廣鳳梨釋迦內銷市場，以及讓民眾更加認識鳳梨釋迦的營養與美味，農委會主委陳吉仲與全聯福利中心董事長林敏雄特別連袂出席「鳳梨釋迦給你旺來世家 全聯好釋推廣中」記者會，邀請全民一起挺台灣的在地優質水果。

全聯董事長林敏雄表示，全聯是本土企業，希望為農業盡份心力，運用通路力量推廣，希望讓價格恢復穩定，也能讓更多人品嘗到台灣好吃的水果，未來希望夏天的主力水果是鳳梨、冬天則是鳳梨釋迦。

台灣是全世界釋迦最大產量的輸出國，其中台東的鳳梨釋迦品質更是一級棒，它的果實大，籽粒少，口感紮實，擁有牛奶般細緻滑嫩的果肉，又帶有淡淡鳳梨香氣。全聯此次不只嚴選新鮮、外銷等級的原果，為了增加消費者品嚐的機會，還特別做了分切好的鳳梨釋迦鮮果盒，免沾手就可以吃，之後還有大人小孩一定都會很喜歡的鮮鳳梨釋迦雪糕，預計今年可比去年多賣10倍的量，提供農民們穩定收益，同時也為顧客把關，帶來高品質的鳳梨釋迦。

全聯號召民眾來嚐鮮，將於12月18日、12月25日分2波段，於全台門市推出優惠，憑單筆發票購買任一款鳳梨釋迦品項再送1粒，數量有限，送完為止（1張發票最多限兌換1粒）。即日起至12月23日於門市販售外銷等級及盒裝的原果，指定時間優惠價79～88元。12月17～23日、12月31日至1月6日則有鳳梨釋迦600g+鳳梨釋迦鮮果盒合購優惠，可現折9元，原價147元，特價138元。另外，全聯電商平台「PXGo!全聯線上購」獨家推出約3公斤的預購頂級鳳梨釋迦禮盒，售價535元，12月23～29日可到貨。

全聯號召民眾來嚐鮮，推出各種規格的鳳梨釋迦。圖／全聯福利中心提供
全聯號召民眾來嚐鮮，推出各種規格的鳳梨釋迦。圖／全聯福利中心提供
農委會主委陳吉仲（右）與全聯福利中心董事長林敏雄（左）出席「鳳梨釋迦給你旺來世家 全聯好釋推廣中」記者會。圖／全聯福利中心提供
農委會主委陳吉仲（右）與全聯福利中心董事長林敏雄（左）出席「鳳梨釋迦給你旺來世家 全聯好釋推廣中」記者會。圖／全聯福利中心提供

鳳梨 釋迦 發票

延伸閱讀

全聯：年前儘量不漲價

全聯林敏雄談物價：農曆年前不漲價 全力銷售鳳梨釋迦

明後天至竹市中正市場 免預約打莫德納送200全聯禮券

陳定川、林長勳、林敏雄 獲北商大名譽博士

相關新聞

「雷伊」最快今轉中颱把握今明好天氣 周五又有鋒面到

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據氣象局今清晨2時「路徑潛勢預測圖」顯示，「雷...

阿堂鹹粥漲到200元大爆滿 喜來登十二廚調價6成也訂不到 他嘆：為何？

通膨影響，繼王品10月開第一槍漲價之後，喜來登自助餐十二廚下午茶也漲破千元，就連台南知名小吃阿堂鹹粥也宣布漲價到2百元，引發大眾熱議，究竟這波漲價潮除了通膨，還有什麼原因？

周六公投投票日 台鐵現售票狀況與元旦差很多

本周六就是四大公投投票日，藍綠兩黨連日積極宣傳，全力動員公投議題，希望把公投投票拉高到政黨對決，不過民眾反應其實有點冷清...

哭了！過年飯店一房難求「除夕到初四全滿」 價格翻倍還訂不到

年末將至，許多人開始規劃春節過年旅遊，不過，有民眾發現，年節期間，幾家知名飯店房價不僅翻倍，甚至一房難求。實際查看飯店官網、洽詢發現，過年期間部分房型價格確實較平日高，價格幾乎相差一半。

全聯推廣鳳梨釋迦 限定2天買1送1 冷凍變雪糕更好吃

台灣是水果王國，但農產品經常看天吃飯，外銷狀況近來又常受到各國疫情影響。為了積極協助推廣鳳梨釋迦內銷市場，以及讓民眾更加...

搭機出境靠「刷臉」 桃機臉部辨識登機系統試辦啟用

桃園機場公司新設置的「One ID臉部辨識系統」15日正式展開試辦，旅客完成One ID註冊後「刷臉」即可進入管制區與登...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。