全聯推廣鳳梨釋迦 限定2天買1送1 冷凍變雪糕更好吃

台灣是水果王國，但農產品經常看天吃飯，外銷狀況近來又常受到各國疫情影響。為了積極協助推廣鳳梨釋迦內銷市場，以及讓民眾更加認識鳳梨釋迦的營養與美味，農委會主委陳吉仲與全聯福利中心董事長林敏雄特別連袂出席「鳳梨釋迦給你旺來世家 全聯好釋推廣中」記者會，邀請全民一起挺台灣的在地優質水果。

全聯董事長林敏雄表示，全聯是本土企業，希望為農業盡份心力，運用通路力量推廣，希望讓價格恢復穩定，也能讓更多人品嘗到台灣好吃的水果，未來希望夏天的主力水果是鳳梨、冬天則是鳳梨釋迦。

台灣是全世界釋迦最大產量的輸出國，其中台東的鳳梨釋迦品質更是一級棒，它的果實大，籽粒少，口感紮實，擁有牛奶般細緻滑嫩的果肉，又帶有淡淡鳳梨香氣。全聯此次不只嚴選新鮮、外銷等級的原果，為了增加消費者品嚐的機會，還特別做了分切好的鳳梨釋迦鮮果盒，免沾手就可以吃，之後還有大人小孩一定都會很喜歡的鮮鳳梨釋迦雪糕，預計今年可比去年多賣10倍的量，提供農民們穩定收益，同時也為顧客把關，帶來高品質的鳳梨釋迦。