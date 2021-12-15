快訊

直播／春節檢疫違規將罰款 指揮中心下午2時說明

禾馨執行長蘇怡寧遭父控遺棄罪 北檢「蘇母能生存」不起訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搭機出境靠「刷臉」 桃機臉部辨識登機系統試辦啟用

攝影中心 / 記者鄭超文陳嘉寧／桃園機場即時報導
搭機出境靠「刷臉」 桃園機場自15日起試辦「One ID臉部辨識系統」，圖為旅客在進入管制區的儀器前讓儀器掃描並確認臉部特徵，確認無誤後閘門就會開啟。（桃園機場公司提供）
搭機出境靠「刷臉」 桃園機場自15日起試辦「One ID臉部辨識系統」，圖為旅客在進入管制區的儀器前讓儀器掃描並確認臉部特徵，確認無誤後閘門就會開啟。（桃園機場公司提供）

桃園機場公司新設置的「One ID臉部辨識系統」15日正式展開試辦，旅客完成One ID註冊後「刷臉」即可進入管制區與登機，吸引旅客體驗試用。

桃園機場公司總經理但昭璧上午特地前往報到櫃台、進入管制區安檢口及登機門，實地觀察系統運作情形，並致贈精美小禮物給參與試用的旅客。

機場公司歷經半年籌備，「One ID臉部辨識系統」11月進行內部壓力測試，並自12月1日起至14日每日安排2個航班進行推廣測試，期間逾700名旅客進行使用，使用率約56%，整體狀況良好。

這段時間機場公司依據旅客與航空公司的意見反饋進行設備及動線調整，同時加強宣導與客服人員訓練，確保試辦作業運作順暢。

桃園機場公司總經理但昭璧表示，「零接觸」是後疫情時代航空產業發展的重要趨勢之一。桃園機場「One ID臉部辨識系統」試辦作業將持續至明年8月，機場公司將透過這段時間的實地驗證，獲得未來全面推動與智慧化服務之方向。

桃園機場公司表示，「One ID臉部辨識系統」試辦期間採自願性參與，旅客可自行決定是否在當次旅程將護照、登機證及臉部特徵整合建立專屬資料，用於進入安檢線及登機門；資料傳輸使用封閉型VPN網路進行，且在班機起飛後自動刪除，確保個資不外洩，旅客可安心體驗。

欲試用One ID的旅客可於報到櫃檯(9號與18號)、自助報到機(近10號與17號報到櫃檯)與安檢口閘門建立資料，進入管制區於試辦的C6、D5登機門，透過One ID掃描臉部特徵後即可順暢登機、快速通行。

桃園機場公司歡迎及鼓勵年滿20歲以上旅客試用新設施體驗智慧機場。旅客如有特殊需求(如輪椅服務)或嬰幼兒同行，則請依原出境流程通關。

One ID臉部辨識試辦專區：https://www.taoyuan-airport.com/main_ch/docdetail.aspx?uid=4073&pid=12&docid=39766

搭機出境靠「刷臉」 桃園機場自15日起試辦「One ID臉部辨識系統」，圖為旅客在註冊櫃台前讓儀器掃描臉部特徵。（桃園機場公司提供）
搭機出境靠「刷臉」 桃園機場自15日起試辦「One ID臉部辨識系統」，圖為旅客在註冊櫃台前讓儀器掃描臉部特徵。（桃園機場公司提供）
搭機出境靠「刷臉」 桃園機場自15日起試辦「One ID臉部辨識系統」，圖為旅客在候機室登機門前讓儀器掃描臉部特徵，確認後閘門就會開啟讓旅客通過上飛機。（桃園機場公司提供）
搭機出境靠「刷臉」 桃園機場自15日起試辦「One ID臉部辨識系統」，圖為旅客在候機室登機門前讓儀器掃描臉部特徵，確認後閘門就會開啟讓旅客通過上飛機。（桃園機場公司提供）

桃園機場 安檢 人臉辨識

延伸閱讀

2025年 山西「3223出行交通圈」將形成

春節檢疫專案上路 交通部曝防疫計程車數量：是原來4倍

美國民眾攜槍趨勢上揚 機場沒收數量創歷年紀錄

三航廈首批移工216人入境 桃機擬設全台首間「防疫工寮」

相關新聞

「雷伊」最快今轉中颱把握今明好天氣 周五又有鋒面到

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據氣象局今清晨2時「路徑潛勢預測圖」顯示，「雷...

阿堂鹹粥漲到200元大爆滿 喜來登十二廚調價6成也訂不到 他嘆：為何？

通膨影響，繼王品10月開第一槍漲價之後，喜來登自助餐十二廚下午茶也漲破千元，就連台南知名小吃阿堂鹹粥也宣布漲價到2百元，引發大眾熱議，究竟這波漲價潮除了通膨，還有什麼原因？

周六公投投票日 台鐵現售票狀況與元旦差很多

本周六就是四大公投投票日，藍綠兩黨連日積極宣傳，全力動員公投議題，希望把公投投票拉高到政黨對決，不過民眾反應其實有點冷清...

哭了！過年飯店一房難求「除夕到初四全滿」 價格翻倍還訂不到

年末將至，許多人開始規劃春節過年旅遊，不過，有民眾發現，年節期間，幾家知名飯店房價不僅翻倍，甚至一房難求。實際查看飯店官網、洽詢發現，過年期間部分房型價格確實較平日高，價格幾乎相差一半。

全聯助防疫、挺農業 月底前門市施打疫苗就送鳳梨釋迦

賣場陸續加入疫苗施打點行列，為提升民眾疫苗接種率，同時積極協助推廣鳳梨釋迦內銷市場，全聯今宣布再加碼，自即日起到12月底...

全聯推廣鳳梨釋迦 限定2天買1送1 冷凍變雪糕更好吃

台灣是水果王國，但農產品經常看天吃飯，外銷狀況近來又常受到各國疫情影響。為了積極協助推廣鳳梨釋迦內銷市場，以及讓民眾更加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。