搭機出境靠「刷臉」 桃機臉部辨識登機系統試辦啟用

桃園機場公司新設置的「One ID臉部辨識系統」15日正式展開試辦，旅客完成One ID註冊後「刷臉」即可進入管制區與登機，吸引旅客體驗試用。

桃園機場公司總經理但昭璧上午特地前往報到櫃台、進入管制區安檢口及登機門，實地觀察系統運作情形，並致贈精美小禮物給參與試用的旅客。

機場公司歷經半年籌備，「One ID臉部辨識系統」11月進行內部壓力測試，並自12月1日起至14日每日安排2個航班進行推廣測試，期間逾700名旅客進行使用，使用率約56%，整體狀況良好。

這段時間機場公司依據旅客與航空公司的意見反饋進行設備及動線調整，同時加強宣導與客服人員訓練，確保試辦作業運作順暢。

桃園機場公司總經理但昭璧表示，「零接觸」是後疫情時代航空產業發展的重要趨勢之一。桃園機場「One ID臉部辨識系統」試辦作業將持續至明年8月，機場公司將透過這段時間的實地驗證，獲得未來全面推動與智慧化服務之方向。

桃園機場公司表示，「One ID臉部辨識系統」試辦期間採自願性參與，旅客可自行決定是否在當次旅程將護照、登機證及臉部特徵整合建立專屬資料，用於進入安檢線及登機門；資料傳輸使用封閉型VPN網路進行，且在班機起飛後自動刪除，確保個資不外洩，旅客可安心體驗。

欲試用One ID的旅客可於報到櫃檯(9號與18號)、自助報到機(近10號與17號報到櫃檯)與安檢口閘門建立資料，進入管制區於試辦的C6、D5登機門，透過One ID掃描臉部特徵後即可順暢登機、快速通行。

桃園機場公司歡迎及鼓勵年滿20歲以上旅客試用新設施體驗智慧機場。旅客如有特殊需求(如輪椅服務)或嬰幼兒同行，則請依原出境流程通關。