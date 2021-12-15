快訊

直播／春節檢疫違規將罰款 指揮中心下午2時說明

禾馨執行長蘇怡寧遭父控遺棄罪 北檢「蘇母能生存」不起訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女乳房檢查投訴醫師死不認錯 醫：判讀可能有不同結果

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
最新研究顯示，乳房攝影篩檢可降低國內女性乳癌死亡率達41%。圖／本報系資料照
最新研究顯示，乳房攝影篩檢可降低國內女性乳癌死亡率達41%。圖／本報系資料照

台南市一名吳姓女子向媒體投訴，指她最近接受乳房檢查，衛生所醫師都認為有異常，醫師並建議她進一步切片檢查，因自己有家族病史，相當驚嚇，但結果到其他醫院檢查卻沒問題，而她向原來檢查的醫師提出質疑，醫師竟然跟她說「我擔心你可能被誤診」，她認為醫師死不認錯，投訴希望女性朋友如果被檢出異常，應該要多詢問其他醫師的意見，免得白挨一刀。

而不具名的婦產科醫師表示，乳房攝影與超音波檢查的準確率本來就不是100%，特別是早期的乳癌更不容易判別出，不同的醫師可能會有不同的判別結果，一旦有異常，可以選擇持續追蹤或進一步切片檢查；台南市衛生局國健科長黃琬淇則表示，尊重醫師對檢查的判讀，民眾如果有疑問，可以到台南市10家確診醫院進一步檢查，而特別是有家族病史者，罹癌機率較高，應定期做檢查。

吳女因為有乳癌家族史，每半年到一年都會接受乳房檢查，最近到衛生所檢查後接到異常報告，讓她非常緊張，又前往當時協助衛生所檢查的同一家診所複檢，郭姓醫師指她的檢查有深層散沙狀的陰影，加上家族史，建議她進一步開刀切片。

事後她轉往另一家醫院檢查，結果卻是正常，讓她質疑「有多少檢查異常其實是正常的？」受檢民眾一旦接到異常的報告，在缺乏專業知識的情況下，通常都會依照醫師建議開刀切片，結果卻白挨一刀，提醒女性要小心。

而這名郭姓女醫任職的診所人員則表示，影像檢查結果不同的醫師本來就會有不同的判讀結果，如果病患不接受醫師的判讀，可以尋求其他醫師的建議。

醫師 衛生所 台南

延伸閱讀

好讀周報／運用視障女性敏銳觸覺 發現乳癌數量多30%

睡前「放手機在床頭充電」易罹癌？醫曝數據：25年都沒變

男歌手驚傳罹癌失聯　資深經紀人憂心：很關心你卻沒再聯絡我！

花蓮慈濟推乳癌篩檢AI軟體 準確率可達9成

相關新聞

「雷伊」最快今轉中颱把握今明好天氣 周五又有鋒面到

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據氣象局今清晨2時「路徑潛勢預測圖」顯示，「雷...

阿堂鹹粥漲到200元大爆滿 喜來登十二廚調價6成也訂不到 他嘆：為何？

通膨影響，繼王品10月開第一槍漲價之後，喜來登自助餐十二廚下午茶也漲破千元，就連台南知名小吃阿堂鹹粥也宣布漲價到2百元，引發大眾熱議，究竟這波漲價潮除了通膨，還有什麼原因？

周六公投投票日 台鐵現售票狀況與元旦差很多

本周六就是四大公投投票日，藍綠兩黨連日積極宣傳，全力動員公投議題，希望把公投投票拉高到政黨對決，不過民眾反應其實有點冷清...

哭了！過年飯店一房難求「除夕到初四全滿」 價格翻倍還訂不到

年末將至，許多人開始規劃春節過年旅遊，不過，有民眾發現，年節期間，幾家知名飯店房價不僅翻倍，甚至一房難求。實際查看飯店官網、洽詢發現，過年期間部分房型價格確實較平日高，價格幾乎相差一半。

搭機出境靠「刷臉」 桃機臉部辨識登機系統試辦啟用

桃園機場公司新設置的「One ID臉部辨識系統」15日正式展開試辦，旅客完成One ID註冊後「刷臉」即可進入管制區與登...

女乳房檢查投訴醫師死不認錯 醫：判讀可能有不同結果

台南市一名吳姓女子向媒體投訴，指她最近接受乳房檢查，衛生所及醫師都認為有異常， 醫師並建議她進一步切片檢查，因自己有家族...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。