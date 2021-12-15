女乳房檢查投訴醫師死不認錯 醫：判讀可能有不同結果

台南市一名吳姓女子向媒體投訴，指她最近接受乳房檢查，衛生所及醫師都認為有異常，醫師並建議她進一步切片檢查，因自己有家族病史，相當驚嚇，但結果到其他醫院檢查卻沒問題，而她向原來檢查的醫師提出質疑，醫師竟然跟她說「我擔心你可能被誤診」，她認為醫師死不認錯，投訴希望女性朋友如果被檢出異常，應該要多詢問其他醫師的意見，免得白挨一刀。

而不具名的婦產科醫師表示，乳房攝影與超音波檢查的準確率本來就不是100%，特別是早期的乳癌更不容易判別出，不同的醫師可能會有不同的判別結果，一旦有異常，可以選擇持續追蹤或進一步切片檢查；台南市衛生局國健科長黃琬淇則表示，尊重醫師對檢查的判讀，民眾如果有疑問，可以到台南市10家確診醫院進一步檢查，而特別是有家族病史者，罹癌機率較高，應定期做檢查。

吳女因為有乳癌家族史，每半年到一年都會接受乳房檢查，最近到衛生所檢查後接到異常報告，讓她非常緊張，又前往當時協助衛生所檢查的同一家診所複檢，郭姓醫師指她的檢查有深層散沙狀的陰影，加上家族史，建議她進一步開刀切片。

事後她轉往另一家醫院檢查，結果卻是正常，讓她質疑「有多少檢查異常其實是正常的？」受檢民眾一旦接到異常的報告，在缺乏專業知識的情況下，通常都會依照醫師建議開刀切片，結果卻白挨一刀，提醒女性要小心。

而這名郭姓女醫任職的診所人員則表示，影像檢查結果不同的醫師本來就會有不同的判讀結果，如果病患不接受醫師的判讀，可以尋求其他醫師的建議。