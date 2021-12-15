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花蓮門諾建置40床智慧病房 提升病患照護品質
智慧醫療帶給醫護與病人方便的治療環境，花蓮門諾醫院新建置40床智慧病房，導入電子房門卡、病人辨識卡、床邊照護系統，及護理站電子白板等醫療整合系統，提供病患優質貼心的住院照護品質，讓患者、家屬與醫護溝通更便利。
門諾醫院為讓醫護治療效率最大化，去年起積極規畫設置智慧病房，終於在今年底前完成第一階段的成果。剛啟用的智慧病房位於住院大樓5樓，共有6間雙人房、4間單人房及24床健保房。除了護理站設置電子白板智慧系統，隨時掌握患者動態，每間病房還設電子房門卡、病人辨識卡。
門諾醫院外科病房護理長蔡孟惠表示，病人辨識卡不僅有人臉辨識系統，只要是患者於住院期間，醫療照護所需的資訊，皆顯示於辨識卡內，一目了然。電子房門卡顯示床位、主治醫師、主要照護護理師與病患動態，其中住院滿意度調查的即時反饋，讓醫護團隊能隨時檢討並解決住院患者的問題。
另外，智慧病房皆設置床邊照護系統，除提供電視觀看服務，還有病人醫療資訊，如治療計畫、用藥資訊、住出院須知、專屬衛教指導及叮嚀等服務，讓醫護病溝通更順暢。
門諾會醫療財團法人所屬機構總執行長張文信表示，智慧醫療的引進不僅有效提升醫護流程效率，還能改善病人安全，提供病患最適切的醫療照護。將持續改善病房設施，朝打造全院智慧病房的目標邁進，並結合院內資訊系統更新，讓東部地區的病患也能享有與大都市同步的醫療服務。
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